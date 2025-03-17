李予信空白期學拳練舞煉意志 初選案唯一脫罪結案 稱艱難時刻更要展風格

47人初選案宣判當日，李予信襯衣印有龍的圖案，配搭金色頸鏈亮相，迎來罪名不成立，其後律政司不上訴，他成為唯一脫罪兼正式結案的《港區國安法》被告。案件塵埃落定後，李予信接受本報訪問說，無論發生何事都會堅持自我，積極生活，並憶述當日造型略有玩味，代表他想在最艱難時刻用盡空間展現風格和人性，「我由衷地相信自己是一個無罪的人，所以我更加要堅守自己」。明報記者 余卓祈 陳家怡

李予信2020年以公民黨新人姿態上任區議員，踏入政壇逾一年後捲入案件，被貼上「D46」（第46名被告）標籤，坐在法庭被告席較末席。他還押近兩周後獲准保釋，此後逾3年處於保釋狀態，在審訊中度過30歲生日。在他看來，若一切正常，「三字頭」應忙於打拼事業。因案緣故，護照被扣起，「冇得周圍去，又唔可以講咁多嘢」，利用空白期打拳、跳舞和讀法律。

泰拳三度受傷礙審訊 謂堅持至極限

疫情期間拳館停業，李予信的師父在公園免費開班，眼前沒有沙包，就朝燈柱出拳踢腿，令他深深着迷。他說，打拳面對的困難愈大，鍛煉的肌肉群組愈多，意志力就愈強。去年他打泰拳三度受傷，被打斷鼻樑、腦震盪及腳腫，曾致審訊延後。他笑說，任何運動都有風險，受傷反令人認識身體構造，例如練習踢腳會長出新的腳脛骨，令腳脛堅硬起來，過程自然疼痛。拳手負傷仍會堅持至極限，「即使自己都相信好困難，可以有一種超越到困難的感覺」。

原可赴街舞國際賽 隊員出埠演出放棄

他形容自己的愛好「一硬一軟」，硬是講求鬥志的拳擊，軟是着重創意的霹靂舞。其舞蹈團隊「迅捷靈魂」近年探索新風格，以但丁《神曲》的《地獄篇》為藍本編舞，演繹罪惡地獄題材。在強勁節拍下，他用兩手撐地定格，和隊友排出正方形陣，象徵主角步入地獄，呈現暗黑鬱結的情緒。

憑着這場表演，團隊去年在國際街舞賽事「R16」香港資格賽奪冠，原可代表香港赴韓比賽，最終無出賽。他無奈道，多名隊員接到出埠演出，而出埠是舞蹈員的主要收入，折射本港舞蹈員困境。霹靂舞嘻哈文化原屬於街頭，他說當刻自己和香港人着重自省，盼用舞步展現時代面貌。

讀法律博士 論文寫初選案

這段時間，李予信亦完成法律博士課程，他形容與這3年的人生課題一脈相承，讓他在逆境吸收養分。案件開審後，他早上至下午到庭聆聽控辯雙方周旋，晚上埋頭研讀法律理論和普通法案例。他說：「我好分得清楚讀書還讀書，現實還現實。我亦都無好一廂情願地覺得，理想狀態要發生在自己置身的環境。」

他切實感受到，被告在法律程序面對壓力，「牽涉你的時間、你的經濟、你的家人、你的人生自由等等……那種壓力要怎樣處理？或者怎樣做好的rehabilitation（更生）呢？」步入結案階段，他將初選案寫入畢業論文，文章交織血肉經驗。

還押編號無法抹去個人風格

司法系統將李予信標籤為「D46」，監房制度也有還押編號，惟他強調無人可被抹去個性，即使不同環境受限制，也可保存個人風格。法庭無明文規定衣著，他特意打扮得型格而不失體面，突出政治中人應有的士氣，「有什麼事都好，起碼我enjoy（享受）到最盡那個moment（時刻）」。裁決日後，他慢慢思考前路，考慮鑽研舞蹈和心理治療，或將泰拳視為副業。

回望過去三個寒暑，他說懷有負面情緒，但每天睡得不錯，在各種興趣建立內心韌性，活得充實。面對社會大環境變化，他認為可在個人層面捍衛自己，猶如火車沿路軌前行，無論風吹雨打或風和日麗，只要堅持同一方向，「可以成為一架更加華麗的火車」。這是他經過數年考驗和沉澱的想法。

明報記者