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港聞

港聞二

騙徒冒上司 校工保安中招失52萬

【明報專訊】警方商業罪案調查科根據線報及經深入調查後，上周五（14日）起一連兩日展開打擊與電話騙案有關的詐騙集團，於全港各區拘捕6男女。初步相信該詐騙集團假扮校長或上司致電校工或下屬，訛稱急需現金周轉，事主按指示存款後始獲悉被騙，合共12人「中招」，涉騙款約52萬元。

被捕3男3女，年齡由23至44歲，分別為兩名本地男子、一名非華裔男子及3名外籍女傭工，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」被捕。他們已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到，行動仍在進行中。行動中，警方檢獲多張銀行卡、電話卡、智能電話及銀行文件等證物。

12騙案 4涉中小學

致電校務處找事主稱需資金

商業罪案調查科高級督察陸鴻基表示，詐騙集團涉嫌與去年11月至今年3月發生的12宗騙案有關，12名被騙事主，年齡介乎32至71歲，包括校工、客服、文員、大廈保安員等，每宗案件損失由5000元至13萬元不等，合共被騙約52萬元。其中4宗騙案涉及中小學，騙徒會假冒教職員或校長致電校務處留言找校工，校工不虞有詐回覆電話，對方訛稱在內地或遇意外急需現金周轉，事主在未核實對方身分情况下，將款項存入指定的銀行戶口，事主其後找到該教職員或校長始獲悉受騙。

另外損失金額最高的案件，為騙徒假扮保安公司高層，訛稱急需現金，該大廈保安員損失13萬元。

6人涉詐騙洗錢被捕

警方經初步調查相信，詐騙集團以購買的傀儡戶口接收騙款，並在短時間內提取款項，被捕3傭工為戶口持有人，另3男子角色為提款及運送銀行卡。警方呼籲學校提高警覺，並提醒職員切勿輕信來電者身分，校務處職員接到可疑電話時，應記錄來電號碼，並立即通報學校管理層。

相關字詞﹕電話騙案 現金周轉 校工 校長

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