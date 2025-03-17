眾生相帶自傳色彩 記不同男性相遇痕迹

以往作品多被定義「議題電影」

新作「讓大家認識自己多一點」

《眾生相》有不少裸露鏡頭，用定鏡及黑白畫面拍成，拍攝成本是《濁水漂流》的十分之一，由李駿碩自資拍攝。李駿碩說，今次拍攝風格的轉向，與他以往作品太被人定義為「議題電影」有關，「所以是否應拍一個讓大家認識多一點我是什麼人的一套戲呢？不論是《翠絲》裏面的『大雄』男主角、還是《逐水漂流》的『輝哥』，其實跟我本人都很不一樣」。因題材小眾、難覓投資，他曾陷自我懷疑，製作亦拖延多時，但他仍最終在去年夏天起拍攝作品，並在今年入選影展。

故事中的男主角與各個相識的男性相遇、做愛、聊天，並冒用上一人的身分向下一人介紹自己，先自稱是演員，之後又分別自稱是科學家、教師、速遞員、建築師……李解釋，男主角這樣做是由於不想被人認出，實質上同時是一個比喻，指「我們遇到一個不同的人，不同階層、性格，他在我們身上留下的痕迹」，他又說「多一點的善意就是大家身體上、大家的生命上會存在多一點的善意，這件事是一個加數」。

李說，在與陌生人相遇或面對危險，劇中男主角亦然，「我覺得選擇去相信善良，是這個角色的選擇，因為你見過不善良，你才可以選擇去相信善良」。

擬年底港上映 仍在計劃階段

《眾生相》在柏林影展首映有6場放映，他說觀眾「反應很好」，本擔心內容「很悶、很長」，但因涉及不少德國的「小情趣」，例如與德文有關、東德人的自嘲等，觀眾反應熱烈。他透露，電影將在歐美多國公映；香港方面，則計劃在今年底上映，但仍在初步計劃階段。