李駿碩：代讀撐巴聲明 出於道德責任 稱導演對演員有所承擔 「沒理會這世界如何想」

明報記者 鄭律銘

伊朗演員響應杯葛柏林影展

導演有更大責任處理分歧

李駿碩說,一切要先從《眾生相》製作形式說起。他解釋,今次電影構思源自他這10年來遇過的男人的故事,他透過交友軟件與不同國籍、階層的人相遇,他在構思劇本時就以與他們首次相見的情景為藍本(見另稿)。李駿碩寫成劇本後,邀請各人參演,亦借用部分人的居所作為拍攝場景,因此在電影中有一半人是在「飾演自己」,包括今次響應杯葛影展的伊朗演員Erfan Shekarriz。在此背景下,李認為作為導演,有更大責任處理演員對放映的期望分歧。

他稱,由於柏林影展在傳統上有較多同志片,片中亦有3名演員是德國人,因此一直以參與柏林影展為目標。不過,柏林影展在去年就發生爭議,獲紀錄片獎兩名分別來自巴勒斯坦及以色列的導演,去年在影展呼籲對加沙停火、批評以色列對巴勒斯坦人的軍事行動,引起德國政界及媒體批評「反猶太」,主辦方被質疑未能維護參展人的言論自由。

聲援巴勒斯坦人的組織「BDS Movement」今年初就發起的杯葛影展行動。李透露,事件在文藝圈「其實是一件很大的事」,不少國際影星亦有被問及會否響應,包括蘇格蘭女演員泰達.史雲頓(Tilda Swinton),而在該組織發起杯葛活動數天後,影展主辦方有主動向獲邀參展人發電郵,表明願排解疑難。

「所以我也很誠實的跟他(主辦方代表)說,我有一位演員非常不希望我這套戲會在柏林首映。」李俊碩說,該伊朗演員原意是希望刪走他的戲分,但李期望保留作品的完整,因此演員提出在他的戲分前,加插他親自讀出的聲明。聲明內容包括在德國有法律爭議的口號「From the river to the sea, Palestine will be free」(從河到海,巴勒斯坦將獲得自由)。

冀首映電影不删剪

稱柏林影展反建議讀聲明

李亦有向影展提及,如未能播出演員聲明,就要刪去部分內容。他當時一直與影展保持溝通,對方提到聲明內容有法律風險,因為不能安排播放,但他們亦不期望在柏林的首映是一個不完整的版本,反建議由李在現場代讀,因此整件事是在主辦方知悉的情况下發生。

作為小眾 民主指表述空間

李說,面對法律風險,亦憂影響播映,因此其實忐忑很久,但李認為他有責任回應演員的要求。他解釋,《眾生相》作為同志電影,亦有裸露部分,對該伊朗演員而言,一旦回國是有違法風險,嚴重可判死刑,同時他的家人仍在伊朗,「那我覺得我既然選擇留在這個影展,希望完整地播放,我對他也有一種commitment(承擔)」。

李在台上讀出聲明期間,台下觀眾反應迥異,有人鼓掌支持,亦有人不滿鼓譟,其間就有人反問「Is China democratic(中國有民主嗎)?」李表示,在當時他亦有很大反思,democracy(民主)本身是指選舉制度,但在此之外,應有更大意涵。他打趣道,「我作為一個性小眾,我是不會人多的贏,我永遠都是一個小眾,所以作為一個小眾去理解這個字的字義的時候,意思其實是大家都有表述的空間」。

李認為他身為導演,相對於演員,他亦屬較有權力的一方,「不論你是在一個工作環境裏面有權力,或者你是在家庭裏面有權力,你是上一輩的人,你有沒有讓每一個人(表述),不論是性別表述也好、政治意識形態表述也好,他們有沒有那個表述空間,我就覺得是民主的實踐」。

無悔決定 不願愧對電影

李最終在柏林沒被警員調查。事後回想,他認為無悔當初決定:「我覺得最重要是對得住自己,因為如果我當初決定不做這件事的話,我覺得我沒有辦法面對……愧對這部電影(《眾生相》)的製作形式和內容。」