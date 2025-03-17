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業界《減約束約章》 近百院舍承諾參與

【明報專訊】香港安老服務協會成立的銀創基金會本周六（22日）將舉行「自立支援體驗日暨安老業減約束啟動禮」，並草擬《安老業減約束約章》，目前近100間院舍承諾簽署。銀創基金會主席陳靜如稱，現時安老院大部分院友需要的照顧程度高，業界往往傾向護理，重點未必在復康，希望藉相關活動鼓勵院舍推動自立支援照顧，以不同方法盡量協助長者恢復自主生活能力。

現重護理輕復康 冀自立支援改變

陳靜如說，安老院目前有八九成院友是需要中至高度照顧的體弱長者，院舍大多會先延續醫院的照顧，往後照顧也較傾向為院友提供護理，復康未必是重點。該會推動自立支援正是希望鼓勵院舍，不論院友身體處於什麼階段，也可嘗試以不同方法協助長者復康，盡可能令他們生活上自立自主，提升幸福感。

去年辦台灣考察 60機構隨團

陳提到，安老服務協會去年曾率團到台灣考察，有逾60間機構、共30名院舍經營者和非牟利機構主管等隨團，參觀當地院舍及日間中心，了解推動自立支援經驗，過程中考察者體驗被約束、包尿布，感受到不能自助的痛苦，期望香港安老業界也可共同推動及落實自立支援照顧。

她又說，自立支援能幫助院友身體復能，對精神健康也有好處，「幫他自主，讓他對生活有盼望」。銀創基金會近日已草擬《安老業減約束約章》，近百院舍已承諾簽署，陳說理解推動自立支援需要一定資源，故鼓勵條件較好、受政府資助院舍先行，期望未來簽署的院舍增至300間。

相關字詞﹕自立支援 減約束 安老院 長者 生活質素 院舍 照顧長者 約束 香港安老服務協會

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