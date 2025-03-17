安老院推自立支援 輪椅翁重新步行盼再舞

初卧牀「凡事要人幫」 留房打機聽歌

林伯喜歡社交舞，以前每日學跳舞，去年因肺積水入院，臥牀逾月，臀部出現壓瘡，出院後活動能力大不如前，出入要坐輪椅。他去年2月入住安老院，初時常在房玩手機麻將遊戲、聽歌，甚少參與活動。「我做人不想靠人，我自細已一個人出來搵食。」林伯說，出院後坐輪椅要繫約束帶，去廁所要人扶，凡事要人幫，更無法跳舞，種種改變令他感到不方便、不開心。

院舍鼓勵多喝水教復建 漸可走動

後來院舍為林伯提供自立支援，由護士先處理傷口，前線照顧員工每日鼓勵他多喝水、吸收足夠營養，改善身體機能，再由物理治療師教他運動，鍛煉下肢肌力及腰力。經過一年多後，他能以助行架在院內自行走動，自行如廁，也樂於參與活動，「行得到開心很多」。

林伯每日會在院舍大廳走幾圈練習步行，愈行愈有信心，有時女兒探望反要提醒他不要心急。他說：「現在想快點康復，繼續玩。康復跳10隻（舞）都得。」

頤和園護老中心（九龍）暨長者日間中心院長魏振青憶述，林伯最初經常留在房間，不願參與活動，情緒低落，得悉林伯喜歡跳舞後，團隊經個案會議商議，決定提供自立支援。

自立支援源自日本，提倡「三不四要」，當中「三不」指「不約束、不尿布、不卧牀」，照顧上着重長者意願，配以適當輔助，協助恢復自主生活能力（見另稿）。該院2021年開院時已向員工推廣此概念，至去年較系統地執行，有22名院友透過自立支援重新步行。

院長：需改照顧思維 員工見進步更賣力

魏表示，自立支援照顧不止講求跨專業團隊與前線照顧員配合，照顧思維的改變尤為重要，該院除為員工提供資訊，也派員到台灣考察，並設約束體驗，盼其體會自主生活的重要，「有員工（參與約束後）哭着說明日開始全部不約束，說連我都辛苦，長者更辛苦」。

該院舍向院友提供自立支援，不額外收費，「無資源不代表不可以做」。魏稱院舍一直以現有人力資源，透過調整生活細節、工作流程等協助院友復康，例如員工安排院友離開房間到大廳時，會將自立支援的院友留到最後，攙扶他們步行至大廳。

魏不諱言落實初期困難，「改變流程習慣都是做多了工作」，但隨着愈來愈多院友能自主生活，不需約束、換尿片、過輪椅，照顧工作量開始減少，員工見證院友狀况好轉、生活質素提高、變得開心，也獲得滿足感，更有動力照顧。

家屬支持必要 團隊推措施說服

魏又稱，自立支援要成功，除院友意願，家屬支持亦必要。團隊會提出不同措施給家屬信心，例如家人怕長者半夜不約束會爬牀跌倒，院舍會安排超低牀、鋪軟墊等減受傷風險，「零風險是不可能，但要在他（家屬）能接受的風險下做（自立支援）」。

明報記者 江麗盈