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黑漢火炭捱斬亡 緝兩刀手 兇徒約20歲穿黑外套 搭的士逃

【明報專訊】火炭昨發生持刀斬人案。一名男子途經穗禾路時遭兩名男子揮刀狂斬，身中多刀昏迷倒卧血泊，送院搶救後傷重不治。警方調查後列作謀殺，追緝最少兩名涉案兇徒，案件由新界南總區反三合會行動組跟進。

遇襲52歲譚姓男子身體多處嚴重受傷昏迷，由接報到場救護員即場急救及包紮，再由救護車送往沙田威爾斯親王醫院，惜搶救後證實傷重不治。據了解，遇襲男子有黑社會和勝和背景。

將隧口截同牌車 車上3客料無關

警方昨午5時許接獲途人報案，一名男子於穗禾路與麗禾里交界遭兩名刀手追斬，兇徒其後登上的士逃離現場。現場行人路留有兩灘血漬，中間有長約5米血路相連，兩灘血漬附近分別有一對拖鞋與灰色毛巾，現場一間國際學校鐵絲網下白色石壆亦沾滿血漬。一輛Tesla私家車事發時駛經現場，疑目睹事件後自炒撞欄輕微損毁，到場警員經初步調查錄取口供後司機駕車離去。警方封鎖部分行人路蒐證，並翻查附近屋苑的閉路電視。

據了解，涉案兩刀手約20歲，當時身穿黑色外套，戴帽及手套，行兇後登上的士逃去。東九龍衝鋒隊其後根據資料，於將軍澳隧道往將軍澳出口附近截停資料相符的市區的士，據悉當時車上有3名女乘客，初步調查相信與案件無關，涉案刀手去向有待追查。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 1259。

根據資料，1月22日清晨，兩男子於元朗喜業街遭10多名持刀兇徒追斬，24歲陳姓男子身中多刀，送院搶救不治。據悉，陳有黑社會和勝和背景，相信事件涉及兩黑社會幫派糾紛。警方先後拘捕13人，部分被落案控謀殺及有意圖傷人罪。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕反黑組 兇徒 斬人 黑社會

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