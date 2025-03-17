5G路由器助船舶省衛星上網費

明報記者 薛偉傑

易識有限公司（eSIX Limited）行政總裁陳前表示，該公司由他和一些內地朋友成立於2019年，專門提供能夠在苛刻環境中使用的工業級5G客戶端設備。所謂工業級5G客戶端設備，可以理解為5G路由器。但它們有別於一般家用和商用的5G路由器，是應用於比較偏遠和惡劣的環境。而且強調融合多個網絡，除接收3G/4G/5G信號之外，也可以自動切換至接入衛星或者Wi-Fi的網絡信號，以確保時刻連線。

他們當時認為這門生意有可為，是因為內地的5G網絡剛剛投入使用，更提出了「5G+工業互聯網」的口號，鼓勵借助比較低延時和高速穩定而又容易部署的5G網絡，來提高部分生產、物流、採礦、養殖企業的自動化運作和遠程操控水平，以達到降本增效的目的。

內地貨運碼頭用5G控制無人運輸車等

該公司在2019年的第一宗生意，是協助內地一家流動通訊設備生產商，取得天津其中一個貨運碼頭的5G合約。之後，該公司繼續和對方合作，陸續取得深圳鹽田港、上海洋山港等某些碼頭的5G合約。後來，還接到內地某些煤礦、鋼鐵廠和釀酒廠的5G合約。陳前表示，該公司累積共接到10餘個內地貨運碼頭的生意。內地貨運碼頭要部署5G，是因為它們需要在很大範圍內遙距控制數十部至100部無人駕駛的自動導引運輸車（AGV）來運送貨櫃，以及控制多部無人吊臂車吊起或者卸下貨櫃。所以，每部自動導引運輸車和吊臂車都需要安裝一個工業級的5G路由器。

商用的5G路由器不適合，除了因為有效接收距離比較短外，還因為那些吊臂車運作時的震動頗大，可能會將它們震壞。至於衛星互聯網，收費高得多。若內地貨運碼頭要透過SpaceX「星鏈」來控制自動導引運輸車和吊臂車，政治風險也太高，隨時可能被美國政府封殺而變成停擺。

最初，該公司和內地那家流動通訊設備生產商合作為客戶部署5G，也是使用後者的高端5G路由器。後者的高端5G路由器因為功能很多、性能很強，售價也非常高。該公司曾提議，按每個工業客戶的實際需要，來生產功能和性能最適合的5G路由器。但由於每個工業客戶可能只安裝約200個5G路由器或以下，對於一向大量生產的流動通訊設備生產商來說，很難小批量生產。

於是，該公司在徵得那家流動通訊設備生產商的同意後，開始自行設計工業級5G路由器，委託代工廠生產。若該公司是和那家流動通訊設備生產商合作為客戶部署5G，該公司的5G路由器就貼上後者的品牌。若該公司自己承接到客戶的合約，其5G路由器則採用自有品牌。此後，該公司開始有自己的產品。

新產品可在離岸80公里使用

至於該公司最新研發成功的產品是OceanoX，除了可以防水和抵受震動，最重要的是，在近海也可以接收到陸上的流動通訊網絡，至少可以支援到離岸80公里的海域。

陳前解釋，若將普通5G路由器安裝到船上，可能離岸幾公里已經接收不到陸上的流動通訊網絡。但OceanoX透過特別設計的天線陣列和軟件，可以將有效接收距離大幅延長到至少80公里。這還需加大功率，或者採用性能更強的晶片。貨船、郵輪、客運船、公務船、漁船，以及離岸風電場、鑽油台、海上養殖場（沉在水中的大型網箱）等安裝OceanoX之後，便可以大大減少使用衛星上網的時間，節省不少費用。

舉例說，來往香港和廣東省的客運船，以及來往香港和天津的貨船，相信全程都可以使用3G/4G/5G上網，衛星上網只是作為後備。甚至來往歐洲和中東的貨船，其實大部分航程離岸都不超過80公里，大多數時間也可以使用3G/4G/5G，只有很少時間需要使用衛星上網。

另外，在颱風時，離岸風電場需要因應風向來鎖定那些葉片，停止發電。以往曾因為颱風警告發出後，太多通知漁船的短訊透過頻寬有限的「北斗」衛星網絡來傳送，因而出現延誤。將來採用OceanoX後，可望避免這種情形。同樣地，在海上養殖使用的大型網箱，可在收到颱風警告後及時下沉到較深的水中，以避免海面風浪的影響。OceanoX約6月才量產，去年底已有十幾個原型賣了給內地的貨船、客運船、公務船和漁船使用，其中幾艘為來往香港和廣東省的客運船。