灣區熱搜：前海提加快深港銜接 涵數據自貿帳戶徵信通

設港式商業街區 倡自由貿易帳戶

《方案》要求加快推進3個「一體化」，即與香港基礎設施一體化聯通、民生領域一體化融通、規則機制一體化銜接，並提出23項重點任務。除便利港人生活、就業創業等支持政策，亦將建設前海港式商業街區、前海深港國際服務城，將蛇口港改造為國內首個「海港客運+跨境直升機」複合型口岸。

推進規則機制一體化銜接方面，《方案》提出深入實施前海自由貿易帳戶（FT帳戶）試點政策、深港徵信通、深港私募通等金融政策，探索蛇口自貿片區數據跨境流動「負面清單」制度，推進國家（深圳．前海）新型互聯網交換中心、深港跨境數據驗證平台和前海可信數據空間見證服務平台建設，聯合香港共同成立前海深港合作基金等。

與港產業加強聯動 涵金融會展商貿物流業

此外，《方案》也提及與香港產業加強聯動，推進市場一體化建設，包括在金融、會展、商貿物流、科技服務業、專業服務業等方面聯合發展，健全一站式港企服務體系，支持前海深港人工智能算力中心和粵港澳大灣區一體化算力服務平台建設，強調推動建設具深港合作特色的區域性股權交易平台，與香港大學等機構探索共同打造全球首個開放式「AI+無人船」示範基地，聯合香港在前海打造直播電商示範基地等。