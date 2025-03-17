灣區熱搜：政府報告再提統一大市場 促破地方壁壘

暢通國內大循環 更好參與全球分工

中央要求「建設全國統一大市場」最早於2021年12月提出，國家主席習近平在中央深改委會議指出，現時「迫切需要加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，建立全國統一的市場制度規則，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動」。

陳昌盛於3月5日的政策吹風會指出，中國擁有逾14億人口的超大規模市場，「如果各地方都自我保護、搞小循環、搞分割小市場，企業就沒有辦法充分競爭，規模經濟優勢也沒有辦法發揮，相當於自廢武功」。他強調，建設統一大市場是為更好暢通國內大循環、為更好參與全球分工，「中國是一個面向全球開放的大市場，不是關起門來搞封閉運行的大市場」。

鄭永年倡先促區域一體化 再推進全國

香港中文大學（深圳）公共政策學院長鄭永年指出，1980年代有指中國各省搞「諸侯經濟」，但隨着中國加入世貿（WTO），各省為了出口與WTO規則對接，彼此壁壘有所下降，線上經濟發展起來後情况進一步改善。但若建設全國統一大市場滿分是100，鄭永年說「現在50都不到，連區域統一市場都沒實現」。他解釋，若只有區域市場，難以實現國家經濟「內循環」，東部省份有資本、製造業、先進技術和管理經驗，西部有資源、土地、低成本勞動力，但行政壁壘讓要素難以流動，阻礙經濟發展。故他認為應先從如大灣區一體化的區域市場為開始，在不同區域的市場一體化建設成熟後，再推進全國統一大市場。

2022年4月《中共中央國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》中，便提到「鼓勵京津冀、長三角、粵港澳大灣區以及成渝地區雙城經濟圈、長江中游城市群等區域，在維護全國統一大市場前提下，優先開展區域市場一體化建設工作」。今年1月中，廣東省長王偉中在廣東省政府工作報告也提到「打造大灣區統一大市場公平競爭先行區」。