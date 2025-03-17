明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：學者：港規輸出灣區 領內地接軌國際 倡前海建「自貿啟動區」 慢慢擴大助全國市場一體化

【明報專訊】全國兩會召開期間，港澳辦主任夏寶龍、國務院副總理丁薛祥先後接見港區人代，寄語香港推動「由治及興」、與大灣區加強合作。香港中文大學（深圳）公共政策學院長、前海國際事務研究院長鄭永年接受本報專訪提出，在加強灣區合作方面，可於現有藥械通、「港人港稅」等各領域先行先試基礎上加快步伐、系統推進「香港+」，即以香港規則為基礎，引領大灣區規則制度國際化，最終成為全國建設統一大市場的示範。

明報記者 林迎

「香港前幾年出了政治問題，有的人就以為香港整個制度出了問題。其實香港社會像金融、醫療、食品安全、知識產權保護、消費者權益保護、社會管理等等，方方面面的規則非常先進、也是國際化的，仍然行之有效。」鄭永年近年一直推動「香港+」，即將香港制度對接內地發展，在香港規則制度的基礎上「做加法」，「中國的互聯網企業、新能源產業比較先進，如果加上香港的制度，那就『一步到位』國際化。中央多次提到『高水平對外開放』、制度型開放，其實和香港接軌就是和國際接軌，不用很辛苦去學國外的制度，學香港就可以」。

現時先行先試碎片化 可建高級協調機構

過去數年，粵港澳三地在多個領域大力推動規則銜接與機制對接，例如藥械通、理財通、港車北上、允許港澳專業人士在內地執業等。鄭永年說，當初歐盟組建時，也是在部分領域先做起來，但他認為現時大灣區先行先試過於「碎片化」，「任何規則都是一個系統，你把一條抽出來，可能可以解決一點問題，但最終需要的還是整個系統」。但他強調，「不是要變成全部一樣，只需要做統一市場所需要的範疇就夠，即共同的標準、規則、制度。」

鄭以歐盟為例，英國加入歐盟時，與其餘歐盟國家分屬不同法律體系；而歐元出現前，歐洲也有多種貨幣，這些都不妨礙歐盟20多個主權國家建成統一市場，「辦法總比困難多，只要去做都不難」。他認為，大灣區需建立更高級的協調機構，又說長三角三省一市（江蘇、浙江、安徽、上海）亦有類似機構，在機制對接、產業協調方面優於珠三角。

預先單邊對齊標準 助加入國際協定

但大灣區這個協調機構要有實權，類似橫琴合作區管委會或是前海管理局，層次卻更高，且因涉及港澳，可由中央出面協調。鄭永年表示，這個機構若成立，便可系統梳理有哪些領域可做到「香港+」，再逐一執行落實。「比如中國想加入DEPA（數字經濟伙伴關係協定），但大灣區數據可不可以與港澳先流通起來，積累一些經驗？以前國安法未通過，還可能有安全隱患，現在沒有了。」此外，大灣區還可梳理中歐投資協定（CAI）、全面與進步跨太平洋伙伴協議（CPTPP）的條款，即使還未獲對方認可，先自行與之「對標」（對齊標準），亦是一種「單邊開放」。

因此，鄭永年建議先由前海建設「粵港澳單一自貿區先行先試啟動區」，或由前海、橫琴、河套、南沙4個點先推「香港+」，再擴大到灣區內地9市，最終引領內地國際化，「這與改革開放初期不同，當時是『請進來』，國際資本通過香港進入內地，現在是要『走出去』，內地藉香港與國際規則接軌」。

指中央同感壓力盼加快改革 港需避「孤島化」

鄭又說，今年中央《政府工作報告》提到支持港澳「深化國際交往合作」，若只有香港開放、內地不開放仍未夠，另一方面他也多次提到香港「孤島化」風險，即美國等西方國家自2020年以來在香港問題上給香港貼上「內地化」標籤，令一些西方資本及精英人才撤出香港，故香港在這方面「要有危機感」，也更需要「帶着內地一起開放，走向世界」。

鄭認為，中央也感到類似的外部壓力，希望改革再快一點，故政府工作報告有要求「出台實施政策要能早則早、寧早勿晚，與各種不確定性搶時間，看準了就一次性給足」。他說建設統一大市場亦應如此，否則外部環境不斷變化、政策不斷更新，對企業來說不確定性更大。不過，雖然現時國際環境再陷不明朗，但中國不用怕貿易戰，畢竟已打了8年，「拜登任期裏的反華法案幾十條，美國能做的都做了。中國一定要有定力，做好自己改革的事情」。

相關字詞﹕政府工作報告 國際化 先行先試 藥械通 港人港稅 大灣區

上 / 下一篇新聞