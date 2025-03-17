灣區熱搜：學者：港規輸出灣區 領內地接軌國際 倡前海建「自貿啟動區」 慢慢擴大助全國市場一體化

明報記者 林迎

「香港前幾年出了政治問題，有的人就以為香港整個制度出了問題。其實香港社會像金融、醫療、食品安全、知識產權保護、消費者權益保護、社會管理等等，方方面面的規則非常先進、也是國際化的，仍然行之有效。」鄭永年近年一直推動「香港+」，即將香港制度對接內地發展，在香港規則制度的基礎上「做加法」，「中國的互聯網企業、新能源產業比較先進，如果加上香港的制度，那就『一步到位』國際化。中央多次提到『高水平對外開放』、制度型開放，其實和香港接軌就是和國際接軌，不用很辛苦去學國外的制度，學香港就可以」。

現時先行先試碎片化 可建高級協調機構

過去數年，粵港澳三地在多個領域大力推動規則銜接與機制對接，例如藥械通、理財通、港車北上、允許港澳專業人士在內地執業等。鄭永年說，當初歐盟組建時，也是在部分領域先做起來，但他認為現時大灣區先行先試過於「碎片化」，「任何規則都是一個系統，你把一條抽出來，可能可以解決一點問題，但最終需要的還是整個系統」。但他強調，「不是要變成全部一樣，只需要做統一市場所需要的範疇就夠，即共同的標準、規則、制度。」

鄭以歐盟為例，英國加入歐盟時，與其餘歐盟國家分屬不同法律體系；而歐元出現前，歐洲也有多種貨幣，這些都不妨礙歐盟20多個主權國家建成統一市場，「辦法總比困難多，只要去做都不難」。他認為，大灣區需建立更高級的協調機構，又說長三角三省一市（江蘇、浙江、安徽、上海）亦有類似機構，在機制對接、產業協調方面優於珠三角。

預先單邊對齊標準 助加入國際協定

但大灣區這個協調機構要有實權，類似橫琴合作區管委會或是前海管理局，層次卻更高，且因涉及港澳，可由中央出面協調。鄭永年表示，這個機構若成立，便可系統梳理有哪些領域可做到「香港+」，再逐一執行落實。「比如中國想加入DEPA（數字經濟伙伴關係協定），但大灣區數據可不可以與港澳先流通起來，積累一些經驗？以前國安法未通過，還可能有安全隱患，現在沒有了。」此外，大灣區還可梳理中歐投資協定（CAI）、全面與進步跨太平洋伙伴協議（CPTPP）的條款，即使還未獲對方認可，先自行與之「對標」（對齊標準），亦是一種「單邊開放」。

因此，鄭永年建議先由前海建設「粵港澳單一自貿區先行先試啟動區」，或由前海、橫琴、河套、南沙4個點先推「香港+」，再擴大到灣區內地9市，最終引領內地國際化，「這與改革開放初期不同，當時是『請進來』，國際資本通過香港進入內地，現在是要『走出去』，內地藉香港與國際規則接軌」。

指中央同感壓力盼加快改革 港需避「孤島化」

鄭又說，今年中央《政府工作報告》提到支持港澳「深化國際交往合作」，若只有香港開放、內地不開放仍未夠，另一方面他也多次提到香港「孤島化」風險，即美國等西方國家自2020年以來在香港問題上給香港貼上「內地化」標籤，令一些西方資本及精英人才撤出香港，故香港在這方面「要有危機感」，也更需要「帶着內地一起開放，走向世界」。

鄭認為，中央也感到類似的外部壓力，希望改革再快一點，故政府工作報告有要求「出台實施政策要能早則早、寧早勿晚，與各種不確定性搶時間，看準了就一次性給足」。他說建設統一大市場亦應如此，否則外部環境不斷變化、政策不斷更新，對企業來說不確定性更大。不過，雖然現時國際環境再陷不明朗，但中國不用怕貿易戰，畢竟已打了8年，「拜登任期裏的反華法案幾十條，美國能做的都做了。中國一定要有定力，做好自己改革的事情」。