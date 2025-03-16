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邀科企入校啟蒙 陳茂波：AI浪潮港有優勢

【明報專訊】新一份《財政預算案》冀推動人工智能（AI）發展。內地互聯網企業騰訊昨日在港成立「WeTech Academy」，稱旨在開放科技資源，推動本地學生接觸AI及編程。財政司長陳茂波出席成立典禮致辭稱，中小學啟蒙有助培養AI人才，本港在AI浪潮中有優勢，而本地大學世界排名名列前茅，AI和機器人的實驗室亦達世界水平。

騰訊設WeTech學院開放學習資源

陳茂波說，中小學時期的啓蒙與引導，能夠提升學生對科技的興趣，推動AI人力資源培訓。他又引述QS大學排名，稱在AI和數據科學方面，有5間本地大學躋身全球前50；並稱本地有16家達到世界級水平的AI和機器人實驗室，強調本港正吸引更多創科企業和人才。陳茂波認為，AI前所未有的改變了商業模式、工作流程和生活習慣，能加速培育新質生產力。

騰訊表示，「WeTech Academy」建立後，將開放微信「小程序」開發工具和線上科技教育課程，以及編程、AI大模型工具等內容供中小學生使用，另提供青少年AI培訓，讓青少年在遊戲中學習編程與AI。此外，騰訊表示會舉辦包括「微信『小程序』編程全球創新挑戰賽」在內的各種賽事。

騰訊編程全球賽移師香港

陳茂波提及，政府有邀請在港大型科企及小規模前沿公司，將最前線資源匯聚到中小學，包括到校展示產品等，亦可幫助AI學習。他說喜見科企響應並參與到中小學科技人才培育，舉例騰訊成立的「WeTech Academy」，就推動開展編程培訓和人工智能學習，還將集團賽事移師香港，以本港為根據地面向全球來推廣。

陳茂波稱，備稿時曾讓AI創作笑話，發現AI寫笑話的能力一般，但他指出弱點後AI「謙虛改正」，形容AI示範了何謂鍥而不捨，並以此勉勵學生要堅持。對談環節中，一名學生問及可否用AI做功課，陳茂波回應稱AI可幫助蒐集資料和初步分析，但強調學生要保留判斷力和價值觀。

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