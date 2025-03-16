戶戶送結業 顧客自動轉會 消委會接12投訴

促交代不轉會籍能否退款

按程序展開循規審查

黃鳳嫺稱，目前正和相關平台密切溝通，稍後交代細節，並重申希望Foodpanda及Deliveroo能交代3方面內容，包括若消費者本身在另一平台已有付費會籍，轉會是否能額外享有6個月免費會籍；消費者若不想轉會籍，可否退款；Deliveroo會否轉移用戶個人資料至另一平台。她亦關注接手平台提供的6個月免費會籍設置自動續費，籲平台應讓消費者自行決定。

黃亦呼籲，Foodpanda應盡早與Deliveroo的用戶溝通，以消除消費者疑慮。她強調，兩個外賣平台也應妥善處理客戶的個人資料，以保障用戶隱私權。翻查資料，私隱專員公署早前表示，已根據既定程序就事件展開循規審查，取得更多資料，並協助接手業務的營運者等相關商戶。

4年191宗私院醫療中心投訴

近半涉收費爭議

另外，消委會近4年累計接獲191宗有關私家醫院及日間醫療中心的投訴，約四成六屬收費爭議。消委會認為私營醫療機構應增加收費透明度，而消費者也應該多「格價」，以及要求書面報價等保障自身權益。黃鳳嫺表示期望政府盡快帶頭處理；同時建議有購買醫療保險的消費者，切勿多做額外醫療檢查等，以免被加保費。