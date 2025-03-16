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另一獲嘉許青年 遇「知音舍監」重現盼望 修讀社工冀與人同行

【明報專訊】19歲的阿鈦有着「大哥哥」風範，拿起結他自彈自唱，身旁社工都讚不絕口。響亮歌聲背後，是至少3年的「黑暗期」。

阿鈦未滿1歲時父母離婚，3歲起入住家舍，他說初中3年從未感受愛，每天失眠、焦慮、流鼻血，「我從來都無諗過要死，但嗰段時間同死無分別」。猶幸中四遇上知音社工，開始夾band和接觸信仰，學懂欣賞自己。他正就讀大專社工，希望跟有需要的人同行，「我未必可以幫佢分擔，但我想同佢一齊面對」。

阿鈦自3歲入住家舍。回憶童年，他依稀記得父親每周到家舍探望，形容父親慈祥，會常常送他禮物。直到高小某天，父親突然消失，「其實都幾影響我……我嗰陣會諗我係咪唔適合被愛？抑或人哋畀愛你，但最終係會失去？」

愛上玩音樂 學懂欣賞自己

由那刻起，阿鈦情况轉差，尤其是初中遇上家舍裏的嚴厲社工，更讓他擔驚受怕，「每次見到佢都好驚，見佢之前要先練習一次」。他說，那陣子的自己很難相處，易受刺激、暴躁，校內沒有朋友。直至中四暑假，舍監看見他彈結他唱歌，便邀請他夾band唱和音。阿鈦笑說，從沒找到和自己唱歌那麼合拍的人，「開始對音樂上有追求，有番盼望……即係『係喎，原來我係鍾意音樂，我識彈少少結他、少少和音，我係有嘢值得欣賞自己』」。

去年阿鈦18歲，正式完結長達15年的家舍生活。要重新適應獨居生活、安排升讀大專，他說經歷很多困難，感恩社工在旁協助，為他處理各類文件、搬屋等，亦令他明白社工的職責是什麼。

現時阿鈦正就讀大專社工一年級，有感社會不太懂得表達愛，「咁好尷尬㗎嘛，話自己缺愛」。他續說：「不過我學識要承認自己軟弱，我係會喊，會無助，會想得到人愛。」

他鼓勵其他人可主動對身邊人表達關愛，「好似我咁，我會約人食飯……希望畀別人一種感覺，佢唔係孤單」。

相關字詞﹕社工 兒童之家 社會福利署 壯志驕陽

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