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港聞二

住兒童之家 喪父童心結解志滿懷 成績墊底變優秀 獲社署「壯志驕陽」嘉許

【明報專訊】12歲的阿臣經常笑，說話時不拐彎。記者叫他介紹自己，他第一句便輕描淡寫：「我阿爸死咗啦。」小一時爸爸離世，媽媽從此情緒不穩，阿臣說那陣子他每日都很傷心，經常胡思亂想，「阿爸都死咗，阿媽會唔會都死㗎？」小三入住兒童之家，在社工協助下開始接觸各種興趣，看書、打羽毛球、繪畫。細小腦袋思考未來路向，阿臣笑着說：「想大個變成一個『成熟人』。想創業，但唔知咩業……唔好做埋啲衰嘢就得。」

明報記者 曾諾晞

社會福利署和東華三院昨日合辦第20屆「壯志驕陽嘉許禮」，嘉許44名受社署署長監護及正接受東華三院住宿服務的兒童和青少年，阿臣是其中之一。

寡母情緒不穩 阿臣曾抑壓

6年前父親過世，母親每日情緒不穩，碰巧遇上新冠疫情，阿臣說那時足足一年半長時間缺課，成績全墊底。他形容小時的自己「膽小如鼠」，不敢和別人主動聊天，什麼事也埋藏心底。至小三和母親分開，轉介下入住兒童之家，他說社工不時會問他「過成點啊？」自此變得願意抒發，「本身個心好抑壓，後來同社工傾，發現自己講講下就想笑番，跟住就無咗（壓抑情緒）」。同年他重新上學，生活逐漸穩定。

愛上閱讀享受補習

「想將來好啲 搵份好工」

阿臣說，兒童之家的生活很規律，除周末外出，平日大部分課餘時間都留在家舍。為打發時間，阿臣培養了看書的習慣，尤其喜歡偵探和歷史書，亦不抗拒補習，「其他人都唔鍾意補習，但我次次補3至4個鐘都得，都幾開心」。他說補習老師教書時常說故事，令他慢慢喜歡學習。

阿臣在記者面前拿出「貓紙」，分享學習心得，「咁首先我有每周規劃學習時間，跟住唔識都會問老師……」阿臣一字一句「朗讀」心得，畫面惹得全場大笑。

「咁都係想將來好啲，搵份好工，周圍嘅人成日同我講道理。」阿臣解釋用心讀書的原因，然後托一托眼鏡說：「小學啲人好勁，唔使用力就考到好成績，但我唔係，我好想超過佢哋。」小六的呈分試，讓阿臣入讀心儀中學，但回想又有點失落，原因是數學科失手，成績較同學差，「我有努力過……但佢哋『超標』」。有不忿嗎？「咁又冇喎……盡咗力考。」阿臣說。

現時念中一的阿臣成績優異，剛過去的學期中英文和公社科均全級第一名，其餘科目排全級前30，總排名全級第十，他說將來目標考獲全級第三。他又很期待日後多點外出，包括去球場打波，仿效羽毛球星林丹練習球技，或學NBA球星般「轉身射個三分波」，「雖然我唔夠高」。最後他補充，「想同屋企人出多啲街……如果阿媽唔使返工，想同佢玩下傾多啲偈」。

去年788兒童青少受社署監護

據社署數據，截至去年底受社署署長監護的兒童及青少年共有788人，當中240人屬0至5歲，212人屬6至11歲，336人屬12至21歲；其中47％住在寄養家庭或兒童之家，34％接受院舍服務。

相關字詞﹕兒童 家舍 兒童之家 東華三院 社會福利署 壯志驕陽

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