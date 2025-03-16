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港聞二

談政府深化國際交往 李慧琼：應涵文體科教

【明報專訊】國務院總理李強在今年的政府工作報告提及支持港澳「深化國際交往合作」，人大常委李慧琼昨在港台《星期六問責》表示，特區政府可考慮以高層次方式統籌與國際交流的工作，又認為除了經濟，亦要發展文化、體育、科技及教育等方面的交流合作。

李慧琼稱，國家非常關心及支持港澳，今年總理工作報告提及要求深化國際交往合作，她理解是在經濟以外，也包括其他範疇，「其實香港人、香港文化、電影、藝術，甚至我們的體育、醫療、教育，其實都是將國家軟實力提升很好的一個途徑」。

稱開拓朋友圈 歐美市場也要發展

至於國際合作的市場，李慧琼稱國家主席習近平一直強調要擴大可以團結的朋友，她相信是指在原本的歐美等傳統市場之外，開拓更多朋友圈，例如東盟及全球南方國家，認為香港有條件亦有可能開拓內地都未有頻密聯繫的市場。她補充，歐美等傳統市場也要繼續發展，消除誤解，令其他國家了解香港已由治及興。

兩會期間，港澳辦副主任王靈桂向傳媒表示惠港政策將有增無減。李慧琼建議擴大「一簽多行」至大灣區其他城市，以至上海、北京等一線城市，她相信中央的惠港政策成熟便推行，但港人應先做好自己，先讓香港成為好客城市。至於中聯辦主任鄭雁雄參與港區人大代表團組會議時，提及香港要「立足改革創新」，李認為過去本港轉型速度慢，又認為香港要加強創科發展，推動大學與產業結合。

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