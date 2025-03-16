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港車北上申請破10萬 陳美寳：粵車南下年內推

【明報專訊】「港車北上」2023年7月起實施，運輸及物流局長陳美寶昨日發表網誌表示，當局過去兩年累計接獲約9.2萬輛合資格港車申請，今年首兩月收到約8000宗申請，令申請總數突破10萬宗，當中約9.6萬輛車已完成審批，獲發許可證，形容成績令人鼓舞。她表示今年初已將每個工作天接受申請由400宗提升至500宗，以更好應對需求，亦為年內推出「粵車南下」做好準備。

陳美寶表示，現時運輸署提供的電子服務已增至22項，包括續領車輛牌照（行車證）及正式駕駛執照、申請國際駕駛許可證等，去年透過網上申請的個案約56萬宗，比2021約14萬宗升逾3倍，反映愈來愈多申請人適應使用電子服務。運輸署金鐘及長沙灣牌照事務處各推出一個「國際駕駛許可證自助服務站」，市民只要在預約時段帶齊文件到服務站申請，一小時內就可收到短訊通知即時領證。

陳表示市民對牌證申請服務需求十分殷切，各類主要牌證服務申請數由2021年約245萬宗，增加至去年約280萬宗，3年間多約35萬宗，升幅約14%。她提到運輸署計劃9月推出電子駕駛執照，為駕駛執照持有人提供另一選擇，通過智能手機展示其電子執照，毋須實體證件。當局會繼續改善其他電子牌照服務以提升效率。

昨為陳美寶出任運輸及物流局長第100日，她形容「時間過得飛快」，工作十分充實，今年局方接連迎來突破，如1月1日起C919國產大飛機定航香港、上月本港水域首次船對船綠色燃料加注、本月初舉行的士車隊啟動禮等。

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