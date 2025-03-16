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銀行職員索戶口密碼「助投資」 盜79歲翁260萬

【明報專訊】一名銀行職員早前向七旬客戶聲稱可開設網上理財戶口投資，騙取其戶口資料及密碼，在接近一年間多次操作戶口，共將約260萬元轉走。事主兒子發現父親戶口異常，向銀行查詢時揭發事件。警方接獲銀行舉報並調查，周四（13日）起一連兩日拘捕該銀行職員及接收騙款的胞兄。

深水埗警區刑事調查隊第八隊主管偵緝督察林華欣表示，警方今年2月中旬接獲銀行報案稱，有職員涉嫌騙取一名79歲已退休的男長者信任，以獲取其網上銀行用戶資料及密碼。該職員在接近一年時間，將事主帳戶內約260萬元分多次轉至職員親友的多個帳戶。過程中該職員的兄長戶口曾清洗逾百萬元騙款。

兄收騙款同被捕 老翁子查帳揭發

警方調查後，於本月13及14日分別在大埔、深水埗，以涉「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕29歲李姓銀行職員和其33歲兄長，帶署扣查。行動中檢獲兩部手提電話、多張提款卡及支票簿等證物。警方相信案件為單一事件。

據了解，被捕銀行職員為客戶服務主任，已任職數年，約10個月內先後9次將事主戶口款項轉走，每次金額介乎十多萬至數十萬元，至於為何事主未有察覺銀行在轉帳後發出的短訊通知，則仍在調查。據悉，事主兒子得知該職員稱可協助操控銀行戶口投資、更有利潤回報，惟向銀行查帳後才發現只有轉走款項紀錄，並無任何利潤回報。

林華欣呼籲，騙徒多以電話遙距控制長者進行銀行操作，市民應多留意長者銀行使用習慣的改變，如突然開設網上帳戶、頻密使用網上理財和電子轉帳等，該舉動或屬被騙的表徵。她又提醒長者切勿將網上理財密碼向他人透露，包括銀行職員。

相關字詞﹕網上理財 洗黑錢 投資 銀行職員

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