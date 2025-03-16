吊船遇猛風 工人困半空 天文台一小時前提示 工會質疑僱主失職

綜合網上片段所見，涉事吊船連繫多條鋼索及繩索，被強風吹至遠離大廈外牆，在半空左搖右擺及傾斜，吊船的帆布及木板被吹至飛脫，工人緊捉鋼索及吊船，附近有大量雜物被捲到半空，地面臨時圍欄全被吹倒，大樹搖晃不停。及後吊船靠近大廈，身繫安全帶工人站在10樓單位窗外，由消防協助爬進屋內。涉事吊船其後仍停留在約9樓外牆，警方臨時封鎖地面位置。勞工處稱已知悉及正了解事件。

天文台昨午約1時36分發出天氣提示，位於珠江口以西的強雷雨區逐漸移近本港，預料未來兩三小時雨勢較大及有強烈狂風雷暴。至2時31分預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲本港，及後亦預料每小時110公里或以上的猛烈陣風，呼籲市民立即到安全地方躲避。天文台亦曾發出雷暴警告，並指本港短期內可能出現冰雹，至3時正發出黃色暴雨警告。大埔區及後接獲冰雹報告。

房署：聞警告即停工 下降期間一艘失控

房屋署回覆查詢稱，事發前3艘吊船在瑞心樓維修外牆，工程由新合成建築工程有限公司（下稱「新合成」）負責。署方又稱，昨午約2時半收到天文台天氣警告後，各吊船工人已隨即停止工作，陸續降到地面，惟其中一艘降至約10樓時遭猛烈陣風吹襲而失控。署方會就承辦商是否需要負責調查及「嚴正處理」。

香港建造業總工會理事長周思傑直言事件並不理想，天文台昨午1時許已發出惡劣天氣警示，僱主有足夠時間處理，叫工人返回安全地方及作相關應變措施，批評僱主有失職之嫌，質疑是否「因為趕工所以唔理得咁多？」

周思傑又指，勞工處就惡劣天氣亦有工作指引，遇到惡劣天氣，戶外如吊運、吊船、棚架等工作應暫停，吊船應做檢查及穩固，估計涉事工人當時或正「執色」（補油漆）。被問到事件違反《工廠及工業經營（吊船）規例》否，他稱要待勞工處判斷，惟覺僱主沒盡應盡責任，無保障工人在安全場所工作，政府部門應調查。