明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

吊船遇猛風 工人困半空 天文台一小時前提示 工會質疑僱主失職

【明報專訊】全港多區昨午狂風大雨，警方3時許接獲多個報案，稱天水圍天瑞邨瑞心樓約10樓的外牆有吊船被強風吹至遠離大廈搖擺傾斜，被困吊船工人呼救。消防接報到場營救，最終工人返回室內安全位置，幸無受傷。天文台昨午1時許開始已多次發出天氣提示，曾預料高達每小時110公里（等同8號風球）或以上猛烈陣風吹襲。

綜合網上片段所見，涉事吊船連繫多條鋼索及繩索，被強風吹至遠離大廈外牆，在半空左搖右擺及傾斜，吊船的帆布及木板被吹至飛脫，工人緊捉鋼索及吊船，附近有大量雜物被捲到半空，地面臨時圍欄全被吹倒，大樹搖晃不停。及後吊船靠近大廈，身繫安全帶工人站在10樓單位窗外，由消防協助爬進屋內。涉事吊船其後仍停留在約9樓外牆，警方臨時封鎖地面位置。勞工處稱已知悉及正了解事件。

天文台昨午約1時36分發出天氣提示，位於珠江口以西的強雷雨區逐漸移近本港，預料未來兩三小時雨勢較大及有強烈狂風雷暴。至2時31分預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲本港，及後亦預料每小時110公里或以上的猛烈陣風，呼籲市民立即到安全地方躲避。天文台亦曾發出雷暴警告，並指本港短期內可能出現冰雹，至3時正發出黃色暴雨警告。大埔區及後接獲冰雹報告。

房署：聞警告即停工 下降期間一艘失控

房屋署回覆查詢稱，事發前3艘吊船在瑞心樓維修外牆，工程由新合成建築工程有限公司（下稱「新合成」）負責。署方又稱，昨午約2時半收到天文台天氣警告後，各吊船工人已隨即停止工作，陸續降到地面，惟其中一艘降至約10樓時遭猛烈陣風吹襲而失控。署方會就承辦商是否需要負責調查及「嚴正處理」。

香港建造業總工會理事長周思傑直言事件並不理想，天文台昨午1時許已發出惡劣天氣警示，僱主有足夠時間處理，叫工人返回安全地方及作相關應變措施，批評僱主有失職之嫌，質疑是否「因為趕工所以唔理得咁多？」

周思傑又指，勞工處就惡劣天氣亦有工作指引，遇到惡劣天氣，戶外如吊運、吊船、棚架等工作應暫停，吊船應做檢查及穩固，估計涉事工人當時或正「執色」（補油漆）。被問到事件違反《工廠及工業經營（吊船）規例》否，他稱要待勞工處判斷，惟覺僱主沒盡應盡責任，無保障工人在安全場所工作，政府部門應調查。

相關字詞﹕搖擺 強陣風 吊船

上 / 下一篇新聞