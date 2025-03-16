港澳辦再轉載「批長和」文章 「與美共舞沒前途」

長和早前公布擬向美國貝萊德組成的財團，出售包括巴拿馬兩個港口的業務權益，港澳辦上周四在網站轉載《大公報》評論文章，文章質疑交易並非「普通商業行為」而是「霸權行徑」，「好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊」；翌日中聯辦轉載同一文章。

指偉大企業家均愛國

兩辦昨日再轉載《大公報》一篇評論，文章以「偉大的企業家都是錚錚愛國者」為題，稱長和擬售包括巴拿馬兩大港口在內的43個港口，消息引發國人高度關注和強烈質疑，「為何如此輕易將這麼多重要港口轉讓給不懷好意的美國勢力？」、「所謂『精明』的交易有沒有考慮到國家民族利益？」

文章形容「商場如戰場」，偉大企業家「無一不像偉大的將軍，堅定勇敢地維護國家利益、民族大義」，並舉出多個例子。其中提及港商霍英東曾將藥品、鋼材等戰略物資運往內地；曹光彪在改革開放後，第一時間到內地投資開辦香洲毛紡廠；包玉剛與內地造船企業簽訂協議，訂製船舶等。文章稱，中國新一代企業家進一步傳承愛國精神，甚至許多企業家被列入美國制裁名單，「將外部打壓轉化為自主創新、突破發展的戰略」。

文章結尾形容「滄海橫流，方顯英雄本色」，指選擇與美國「共舞」，「或許一時可做成『大刁』、賺到大錢，但最終是沒有前途，更會背上歷史罵名的」。

港澳辦上周四轉載評論文章後，長和系4間市值各達千億元的重要成員企業，包括長和（0001）、長江實業（1113）、長江基建（1038）、電能（0006），以及全部業務在內地的匯賢（87001）股價周五全部下跌，單日市值損失逾208億元。