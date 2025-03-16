港澳辦再轉載「批長和」文章 「與美共舞沒前途」

【明報專訊】港澳辦及中聯辦昨日分別在網站再度轉載批評長和擬出售巴拿馬港口業務權益的評論文章。《大公報》昨日刊登的評論文章指交易引發國人質疑「有沒有考慮國家民族利益？」，又提及「寧波幫」港商曹光彪及包玉剛等愛國商人的事件，稱「偉大的企業家從來不是冷血投機的逐利者，而是熱誠傲骨的愛國者」。
長和早前公布擬向美國貝萊德組成的財團，出售包括巴拿馬兩個港口的業務權益，港澳辦上周四在網站轉載《大公報》評論文章，文章質疑交易並非「普通商業行為」而是「霸權行徑」，「好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊」；翌日中聯辦轉載同一文章。
指偉大企業家均愛國
兩辦昨日再轉載《大公報》一篇評論，文章以「偉大的企業家都是錚錚愛國者」為題，稱長和擬售包括巴拿馬兩大港口在內的43個港口，消息引發國人高度關注和強烈質疑，「為何如此輕易將這麼多重要港口轉讓給不懷好意的美國勢力？」、「所謂『精明』的交易有沒有考慮到國家民族利益？」
文章形容「商場如戰場」，偉大企業家「無一不像偉大的將軍，堅定勇敢地維護國家利益、民族大義」，並舉出多個例子。其中提及港商霍英東曾將藥品、鋼材等戰略物資運往內地；曹光彪在改革開放後，第一時間到內地投資開辦香洲毛紡廠；包玉剛與內地造船企業簽訂協議，訂製船舶等。文章稱，中國新一代企業家進一步傳承愛國精神，甚至許多企業家被列入美國制裁名單，「將外部打壓轉化為自主創新、突破發展的戰略」。
文章結尾形容「滄海橫流，方顯英雄本色」，指選擇與美國「共舞」，「或許一時可做成『大刁』、賺到大錢，但最終是沒有前途，更會背上歷史罵名的」。
港澳辦上周四轉載評論文章後，長和系4間市值各達千億元的重要成員企業，包括長和（0001）、長江實業（1113）、長江基建（1038）、電能（0006），以及全部業務在內地的匯賢（87001）股價周五全部下跌，單日市值損失逾208億元。