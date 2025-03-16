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填海環評已適合公眾查閱 發展局：適時通知

【明報專訊】發展局長甯漢豪本月初表示，交椅洲人工島已展開的研究涉款6.4億元，包括立法會早前撥款約5.5億元。發展局回覆本報查詢稱，直至2024/25年度完結，土木工程拓展署預計開支約4億元，會以餘下撥款支付進行中的交通影響評估等。

下年度為止 土拓署預計開支4億

至於交椅洲人工島環評進度，發展局稱環保署上月28日通知土拓署，人工島填海工程的環評報告適合供公眾人士查閱，土拓署會按《環境影響評估條例》及相關指引，適時通知及供公眾人士查閱；又強調進行中的研究會為項目未來部署提供重要及有用基礎。政府消息人士表示，當局會繼續按環評程序，適時諮詢公眾，然後將報告提交環諮會審議，若獲通過，亦可留待將來使用，不會因人工島將作長遠後備用途而拖慢相關程序。

發展局表示，立法會財委會於2020年12月通過撥款約5.5億元，以委聘顧問做交椅洲人工島研究，有關研究仍在進行；直至2024/25年度完結，土拓署預計開支約4億元，研究工作正按合約進行，包括道路環評、道路及基礎設施的初步設計、海陸交通影響評估等，土拓署會以餘下撥款支付進行中的工作。

去年3小型勘探 各涉3000萬

發展局又稱，政府去年透過基本工程儲備基金整體撥款形式，啟動3個較小型的研究，各涉約3000萬元，分別於港島西至交椅洲連接路做前期工程設計及場地勘探、於大嶼山東北至交椅洲連接路做前期工程設計及場地勘探，以及重置深水碇泊區於奇力灘與毗鄰水域的海上勘探工程。

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