人工島建屋勢延後 消息：北都填補部分 稱所需土地古洞北等地覓得

明報記者 蔡穎琳

根據立法會發展事務委員會2022年討論文件，交椅洲人工島佔地1000公頃，當中約300公頃納入「未來十年可供發展土地預測」，佔整體（3280公頃）約一成。發展局去年10月發布最新10年期可供發展土地供應預測稱，人工島土地將於2031/32至2034/35年度供應。然而，人工島填海工程開展時間一改再改，由去年初宣布「會稍延遲」，改為「希望本屆政府任期內開始」，再到早前政府稱目前沒為開展工程定時間表。換言之，人工島土地供應或隨工程押後受影響。

發展局：第四季更新十年供地預測

發展局回應查詢稱，由於交椅洲人工島現時只是處於前期規劃和研究階段，根據去年10月預測，有關供應是在較後時間、即未來10年第二個五年內才出現；經檢視各項工程緩急先後，推展人工島的進度可放緩，產出土地的時間「很有可能有所延後」。局方又說，當局與往年一樣，會因應各項目最新情况，在今年第四季更新未來10年供應預測。

至於房屋供應，根據立法會發展事務委員會2022年討論文件，人工島可建約19萬至21萬伙住宅單位，公私營比例為七三比，當時稱倘2025年下半年為填海工程申請撥款、2025年底啓動填海，首批住宅預計可於2033年入伙。

去年發布 公營屋發展不包人工島

發展局去年發布的「可支持第二個五年期公營房屋發展的土地」資料，無提及交椅洲人工島。發展局回覆本報時解釋，政府早前公布已覓得足夠土地達2025/26至2034/35年度30.8萬伙公營房屋的供應目標，並不包括交椅洲人工島用地。

另外，政府早於2021年10月發布《香港2030+》定稿時，提出人均居住空間提高到20至22平方米為目標，更提到涉及如交椅洲人工島等的長遠規劃時，引入「較前瞻」的發展參數，創造條件增加住宅單位平均面積10％至20％。政府及後宣傳人工島時亦多次表明，會爭取最快2033年供應首批單位。

政府消息：「住大啲」目標不影響

政府消息人士說，當年提及人工島大部分相關建屋用地，其實已在古洞北等北都土地覓得，相信北都已覓到土地可取代原本交椅洲人工島產出的部分土地，加上未來北都公營房屋興建步伐加快，以及規劃上也預留10%面積增長，強調未來港人「住大啲、住好啲」目標不受影響。

團結基金稱倘二選一失彈性

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，按本港人口增長現况，暫無急切需要發展交椅洲人工島土地；他亦相信北都面積大，土地規劃有彈性，相信能創造土地興建住宅。團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺表示，政府目前面對財赤，先集中發展北都屬無可厚非。被問到北都能否直接取代人工島，葉強調穩定土地供應是長期工作，若人工島和北都只能「二選一」，就會失去土地供應韌性和彈性，增加未來出現供應斷層的風險，因此籌備人工島時應保持彈性而非完全擱置。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676