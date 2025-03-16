明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

人工島建屋勢延後 消息：北都填補部分 稱所需土地古洞北等地覓得

【明報專訊】過去政府推展交椅洲人工島項目，賣點之一是令市民「住大啲、住好啲」，而人工島約300公頃土地屬「未來十年可供發展土地預測」內，相關土地2031/32年度起供應，惟政府近月重申人工島需「稍後」發展，前述政策目標及土地供應未知會否延後。發展局回覆本報稱，交椅洲人工島產出土地時間「很有可能有所延後」，今年第四季將更新10年供應預測。另有政府消息人士向本報稱，人工島建屋用地有部分已在古洞北等地覓得，北部都會區公營房屋興建亦會加快、規劃上也預留10%面積增長，故無礙落實「住大啲、住好啲」目標。

明報記者 蔡穎琳

根據立法會發展事務委員會2022年討論文件，交椅洲人工島佔地1000公頃，當中約300公頃納入「未來十年可供發展土地預測」，佔整體（3280公頃）約一成。發展局去年10月發布最新10年期可供發展土地供應預測稱，人工島土地將於2031/32至2034/35年度供應。然而，人工島填海工程開展時間一改再改，由去年初宣布「會稍延遲」，改為「希望本屆政府任期內開始」，再到早前政府稱目前沒為開展工程定時間表。換言之，人工島土地供應或隨工程押後受影響。

發展局：第四季更新十年供地預測

發展局回應查詢稱，由於交椅洲人工島現時只是處於前期規劃和研究階段，根據去年10月預測，有關供應是在較後時間、即未來10年第二個五年內才出現；經檢視各項工程緩急先後，推展人工島的進度可放緩，產出土地的時間「很有可能有所延後」。局方又說，當局與往年一樣，會因應各項目最新情况，在今年第四季更新未來10年供應預測。

至於房屋供應，根據立法會發展事務委員會2022年討論文件，人工島可建約19萬至21萬伙住宅單位，公私營比例為七三比，當時稱倘2025年下半年為填海工程申請撥款、2025年底啓動填海，首批住宅預計可於2033年入伙。

去年發布 公營屋發展不包人工島

發展局去年發布的「可支持第二個五年期公營房屋發展的土地」資料，無提及交椅洲人工島。發展局回覆本報時解釋，政府早前公布已覓得足夠土地達2025/26至2034/35年度30.8萬伙公營房屋的供應目標，並不包括交椅洲人工島用地。

另外，政府早於2021年10月發布《香港2030+》定稿時，提出人均居住空間提高到20至22平方米為目標，更提到涉及如交椅洲人工島等的長遠規劃時，引入「較前瞻」的發展參數，創造條件增加住宅單位平均面積10％至20％。政府及後宣傳人工島時亦多次表明，會爭取最快2033年供應首批單位。

政府消息：「住大啲」目標不影響

政府消息人士說，當年提及人工島大部分相關建屋用地，其實已在古洞北等北都土地覓得，相信北都已覓到土地可取代原本交椅洲人工島產出的部分土地，加上未來北都公營房屋興建步伐加快，以及規劃上也預留10%面積增長，強調未來港人「住大啲、住好啲」目標不受影響。

團結基金稱倘二選一失彈性

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，按本港人口增長現况，暫無急切需要發展交椅洲人工島土地；他亦相信北都面積大，土地規劃有彈性，相信能創造土地興建住宅。團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺表示，政府目前面對財赤，先集中發展北都屬無可厚非。被問到北都能否直接取代人工島，葉強調穩定土地供應是長期工作，若人工島和北都只能「二選一」，就會失去土地供應韌性和彈性，增加未來出現供應斷層的風險，因此籌備人工島時應保持彈性而非完全擱置。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞