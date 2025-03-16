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支聯會得直 湯文龍：顯法庭按普通法詮釋國安法

【明報專訊】支聯會就涉拒交資料案終極上訴得直，3名被告獲撤銷控罪。律師會會長湯文龍認為，案件反映法庭充分根據普通法原則詮釋《港區國安法》實施細則，從而得出公平審訊，形容是「好事」，而非簡單贏輸，期望社會尊重法庭裁決，了解法例如何實施。對於坊間認為在裁決後若修改法例屬「輸打贏要」，他認為法例不存在「輸打贏要」，強調按普通法原則，「所有法例都應該完善」，不斷與時並進修改。

稱所有法例應完善 倘修改非輸打贏要

《港區國安法》實施近5年，湯文龍昨在有線新聞節目《有理有得傾》表示，國安法自實施以來，他無聽聞有人批評法庭審理國安法相關案件時有人遭不公平待遇，認為反映本港法制沒有改變，甚至是不斷更好地更新。至於國安法有否完善空間，他說不能單憑觀感判斷該法孰好孰壞，要了解實施情况。他認為國安法是較新的法例，日後若有更多案件援引，可讓法庭理解如何詮譯。

球員拒賽或涉合約問題 盼體育法解紛

政府擬今年內推出體育爭議解決先導計劃，律師會已委派一名理事會成員加入諮詢委員會提供意見。

湯文龍認為，體育產業涉及龐大資金，涵蓋轉播權、反禁藥及商標權等多方面，惟相比很多海外國家，本港仍須一段時間追趕。他說，港協暨奧委會屬下有80多個體育總會，但本港未有完善成文法的相關制度。他不點名稱有外隊球員來港參賽不出場，背後可能涉及合約相關問題，相信體育法可協助處理。

盼訪國家數據局 信港律師可助AI發展

律師會將於本月底至下月初訪京，除到訪司法部、最高人民法院及基本法委員會，湯文龍期望訪問國家體育總局，就體育法商討合作，並希望獲准到訪國家數據局，認為數據流通及分享跨境數據涉及法律議題，相信本港法律界可助力國家於人工智能（AI）發展再進一步。他又透露，本港今年將首次主辦國際監管會議，期望透過會議，讓世界各地對香港法治更有信心。

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