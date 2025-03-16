舊樓聯廈聯管4個月 錢銀爭拗減 維修有望

明報記者 蔡穎琳

市建局九龍城試行 民青局將多區推

市建局2022年在九龍城「龍城區」展開小區復修先導計劃，包括試行聯廈聯管。去年8月底，幗蘋樓及龍威大廈議決通過共同委聘物管公司，其中幗蘋樓合約同年11月生效，為期兩年。除市建局外，民政及青年事務局預料最快今年6月在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣推行為期一年的聯廈聯管試驗計劃。

以前輪流付公家電費 金額有別業主不快

方先生接受訪問稱，幗蘋樓參與聯廈聯管前，向業主收錢最麻煩，「（業主）實有說話畀你聽」，憶述當時每戶需輪流負責每期公共地方電費，曾有住戶丟失電費單，令下一個住戶需繳付兩期電費；且因天氣變化，每期電費總有差異，偶爾令業主感不公平。方認為目前有物管公司整理財務報表，分攤各戶應繳費用，亦協助法團追討欠款，有助減少金錢糾紛。

方稱讚物管公司盡職，舉例幗蘋樓地下大閘去年一度有倒塌風險，礙於收費爭議，拖延約一個月仍未維修；至去年10月，有業主向物管公司反映相關問題，即使公司尚未開始提供服務，但翌日立即派員檢查並更換了門鼓，令他留下深刻印象。

强制驗樓曾拖 法團正訂標書

另外，幗蘋樓與不少舊樓一樣，出現簷篷鋼筋外露、批蕩剝落等日久失修問題，數年前雖接獲政府強制驗樓令及消防安全指示，但當時難以籌錢，一度需向政府提出延長遵辦限期。市建局要求聯廈聯管參與大廈須有法團，經局方協助，幗蘋樓2023年2月組成法團，之後才參與聯廈聯管。方說，工程顧問公司已完成勘察，法團正制訂標書，物管公司則協助法團召開業主大會、回覆政府部門等工作。方又稱，希望物管公司能繼續保持服務質素，讓住戶住得安心。