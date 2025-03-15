【Emily】報業公會最佳新聞 明報奪9獎4冠

報業公會話今年有12間機構參賽，提交639份作品，爭奪四大組別78個獎項。今次《明報》嘅得獎報道包括4項冠軍、2項亞軍、2項季軍及1項優異獎（見表）。

本報包辦最佳經濟新聞寫作冠亞軍。乘住近年內地航天熱，中國組記者沈燕媚探討海南島龍樓鎮打造航天品牌效應嘅機遇同挑戰；港聞記者楊晨、李浮南則喺本港同內地恢復通關一年之際，透過問卷調查及實地考察等，探討港人北上消費嘅成因及對本港零售業嘅衝擊。

經濟新聞寫作獲冠亞 編採攝美術得獎

最佳新聞報道季軍就由記者朱令筠及梁景鴻喺《星期日生活》嘅「打開垃圾系列」奪得。早在政府去年中宣布暫緩垃圾徵費前，記者專訪本地環保達人及唔同階層嘅睇法，甚至到韓國首爾「取經」，報道長達近半年。

再深入嘅報道，都要有攝影記者更全面呈現新聞現場，亦有賴版面設計呈現內容。攝記賴俊傑嘅亞軍作品「維園角力」，拍攝身穿黑色哲古華拉Ｔ恤嘅男子喺去年6月4日，手持門票現身維園舉行嘅同鄉社團家鄉市集嘉年華，被保安員包圍並驅離一刻。攝記曾憲宗嘅冠軍作品「搏到盡」就拍攝港將黃澤林喺香港網球公開賽對戰意大利選手時飛盡救波嘅英姿。

編輯謝秋瑜、設計賴雋旼嘅「『○二四三』魔法 引領變身『填詞L』」及編輯王翠麗、美術張欲琪嘅「動物迷城系列」，就分別奪得最佳新聞版面設計單版組冠軍及系列組優異。恭喜晒得獎同事！