移日回港探病母被捕 踢保青年認暴動還押

辯：只搜出口罩手套 參與度低

控：已可肯定圖暴動 罪責中等

現年27歲的被告陳煒堯原於日資會計公司任職，現已請辭。案情稱，2019年8月31日傍晚開始，大批示威者聚集金鐘、灣仔和銅鑼灣一帶，近晚上8時，有人於軒尼詩道近晏頓街架設路障縱火，另有人以工具破壞大公報標誌，以噴漆噴上口號和照射雷射光。隨後有示威者拆毁路邊鐵欄架設路障、投擲汽油彈和回擲警方的催淚彈。另一方面，警方經軒尼詩道往銅鑼灣方向推進，曾發射海綿彈槍和水炮車。

截停不果圖踢警 警棍制服

示威者四散逃跑，有人跑入天樂里和灣仔道，機動部隊成員目睹被告跟隨其他示威者跑向灣仔以東，嘗試截停他。被告不依從，企圖踢向警員，警員遂朝被告大腿位置使用長警棍3次制服他。被告當時身穿黑色衣物、雙手戴迷彩手套、頸上掛着3M口罩，背囊搜出一對勞工手套、口罩及過濾器。

辯方求情稱，被告2020年1月離港前往日本，已有穩定工作，有意移居當地，至2023年9月回港探望病母而被捕。辯方呈上被告前僱主、家人、女友等求情信，讚揚被告為人正面、做事認真，雖然非最早時間認罪，仍應獲五分之一至四分之一減刑。辯方提到，無證據顯示被告投擲汽油彈、其被捕位置非暴動核心範圍，當時灣仔一帶仍有車輛行駛和途人經過，望法庭給予最大扣減。

此外，法官張潔宜關注示威者人數和警力比例，控方稱無相關數據，推論前者人數遠超後者。辯方則稱無資料反駁控方，惟冀法庭考慮對被告最有利說法。

【案件編號：DCCC 1213/23】

（反修例風暴）