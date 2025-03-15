坪洲婦疑登渡輪失足墮海亡

每朝往愉景灣 警發現浮沉海面

軍裝巡邏小隊警員昨早7時許巡經坪洲市政大廈附近時，在離岸約5米海面發現有人載浮載沉，遂通知上峰。接報到場消防在海面救起一名昏迷女子，當場證實死亡。該女子47歲姓李，經初步調查，案件列屍體發現，不排除她登船時失足墮海，死因有待驗屍確定。據了解，該女子於愉景灣麥當勞工作，不諳水性，與街坊及同事關係良好，日常乘渡輪往返坪洲與愉景灣。香港麥當勞發言人表示，對有關員工離世感到十分難過，向死者家屬致以深切慰問，公司正積極聯絡其家屬，並會盡力提供適切協助。

船公司：員工沒發現乘客墮海

坪洲往來愉景灣的渡輪由翠華船務營運，其船以「頂頭」方式停泊碼頭，乘客均由船頭位置上落，船頭兩旁設有固定扶手。翠華船務回覆傳媒稱，該女子固定乘早上6時半首班船往愉景灣，員工在營業時間均沒發現乘客上落船時墮海，船員下班後會將船停泊在碼頭另一側，清晨5時許才會將船駛至碼頭，船上有兩名船長和船員等候乘客，該女子昨早沒有登船，警方曾派員到船公司了解事件。

七旬翁堅尼地城墮海不治

另外，昨早7時許，打卡熱點堅尼地城海旁有途人發現離岸約50米海面有人形物體漂浮，遂報警。救援人員到場救起一名年約70歲昏迷男子，由救護車送往瑪麗醫院，惜搶救後不治。該男子獲救時身穿灰色短袖上衣、卡其色長褲、深色波鞋，警員其後在海旁附近搜索，案件暫列送院時死亡，其身分及事件起因仍有待調查。