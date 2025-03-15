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港澳辦轉載翌日 長和系蒸發208億 中聯辦昨刊同一文章

【明報專訊】長江和記（0001）擬向美資基金貝萊德為首的財團出售在全球23國的43個港口，套現逾1400億元，港澳辦事隔9日，周四在官網「涉港澳資訊」一欄轉載《大公報》評論文章，文中批評長和賣港口交易；中聯辦昨日也在官網「媒體言論」一欄轉載同一文章。消息震撼股壇，長和系4間市值各達千億元的重要成員企業，包括長和、長江實業（1113）、長江基建（1038）及電能（0006）股價昨日逆市受壓，連同全部業務在內地的匯賢（87001），單日市值損失逾208億元。

長和跌6.38% 成交股數升5倍

主角長和股價昨日最多跌6.78%，收市時跌幅略收窄至6.38%，市值單日蒸發逾120億元；長江實業、長江基建及電能實業全日分別亦跌最多超過3%，收市跌幅收窄。長和股價受壓同時，昨成交股數較周四大增5.51倍至6091.41萬股；成交額則增5.13倍至28.33億元。

《大公報》的評論文章質疑，長和有關交易並非「普通商業行為」而是「霸權行徑」，又稱「網友」普遍認為長和交易「是沒有腰骨的跪低」、「背叛和出賣全體中國人」，認為「有關企業」面對大事大義大節前應三思，「好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊」。擬提出收購長和旗下中港以外碼頭的貝萊德、全球基礎建設合伙公司及Terminal Investment Ltd，以至長和，至昨日未見回應。

專家：商業決定現常升至政治層面

彭博社引述法國外貿銀行高級經濟師吳卓殷表示，隨着愈來愈多資產被不同政府視為具策略性，今次案例不會只是單一例子，他稱現時的世界是任何一個商業決定，往往均可升級至政治層面。

長江和記較早前宣布擬售和記港口集團八成股權的股價敏感消息後，目前尚處於和貝萊德一方獨家磋商的145日期間，距落實最終文件、刊發交易公告、寄發股東通函及股東投票，仍需相當長時間。這意味整項交易在該段時期仍充滿變數。據早前達成原則性協議的公告，長和擬出售的巴拿馬碼頭業務部分，仍有待巴拿馬政府確認。

相關字詞﹕吳卓殷 法國外貿銀行 中聯辦 港澳辦 大公報 長江和記

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