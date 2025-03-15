啟德輕軌車站擬5變6 早3年通車 走線研移至空中花園之上

與住宅最近距離增至20米

運輸及物流局稱，有地區人士關注啟德前跑道區沿啟德空中花園的一段走線接近民居，故當局建議該段走線移至現有啟德空中花園之上，令系統與樓宇之間最近距離由約10米增至約20米，該段車道走廊亦可作為部分啟德空中花園的上蓋。局方又稱，車站外觀設計會盡量融入環境，採用開放式環保設計、配合自然通風及綠化，並會提供行人連接設施，以便市民乘車。

車站方面，局方稱為方便市民及旅客前往區內不同設施，建議於啟德郵輪碼頭及啟德空中花園之間近承景街位置，即在擬建車廠用地增設一個車站，使車站由5個增至6個，分別位於啟德車站廣場、啟德體育園、擬議都會公園、啟德空中公園（下有承豐道）、擬建車廠及啟德郵輪碼頭（見圖）。局方又稱，已小心檢視車站選址，例如啟德郵輪碼頭站將設於郵輪碼頭抵港大堂附近，並設行人天橋連接啟德郵輪碼頭一樓的集合點，以便市民及旅客使用。

至於項目落成時間，當局稱通過「創新」的推展及建造方法，包括提前招標、將部分法定程序安排與詳細設計階段同步執行、機電裝備合成法等，目標今年下半年可招標，期望明年批出合約，較原先估計提早3年、即2031年落成，當局亦繼續檢視進一步壓縮推展時間是否可行。

倡設輸送帶駁醫院 議員促加快日程

九龍中立法會議員楊永杰稱，樂見政府將走線移至空中花園上，以擴闊走線與附近距離，加強保障居民私隱，他建議列車採用智能變色車窗技術，進一步增加私隱度。他又說政府亦應研究如何接駁新急症醫院及香港兒童醫院，包括增設行人輸送帶，方便病人出入。

楊又認為，落成時間目標仍欠理想，建議政府再壓縮流程，例如同步招標及申請撥款，期望提早至2028年落成，盡快啟動第二階段走線建設。