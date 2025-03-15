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運物局稱公開招標 「可引新營運者」 議員倡「拆標」 內企建造港鐵營運

【明報專訊】運輸及物流局昨日回覆查詢稱，港深西部鐵路作為新的獨立鐵路線，有空間考慮引入新營運者的可行性，政府計劃就項目公開招標，兩地會繼續就項目推展模式深入研究和討論，預計今年上半年向立法會匯報進展。港深西部鐵路的洪水橋站一帶，除了接駁現有港鐵屯馬線，未來亦將接駁經交椅洲人工島至港島西的鐵路，附近亦將有洪水橋/厦村智慧綠色集體運輸系統，因此洪水橋站將變「大站」，集4項交通系統於一身。

洪水橋站將集4交通系統

有立法會議員建議港府將港深西部鐵路建造及營運合約分開招標，建造工程料若採用內地發展商可更快更便宜，惟選擇營運方則盼當局傾向港鐵，以助理順各交通系統間可免費轉乘，並確保營運效率。

實政圓桌田北辰估計，當局會將鐵路香港段及內地段分開招標，建議當局將兩段建造及營運分開合約各自招標。田稱，港深西部鐵路橫跨海峽，建造成本大，港鐵已有多項鐵路工程待啟動，相信未必有興趣，財政亦難負擔，應公開招標找其他建造商，惟營運方則盼港鐵可參與，因若由第三方營運，未必確保港深西部鐵路乘客可免費轉乘屯馬線，對市民不利。田又稱，政府應確保將來開始建造鐵路時，營運方亦參與，以免日後鐵路有問題時營運方及建造方互相卸責。

曾任職港鐵的新界北議員張欣宇估計港府仍傾向以「設計-建造-營運」的「全包」方式招標，但他建議拆細安排。張認為，鐵路土木建造工程應公開招標，相信內地發展商可更快、更便宜，財政模式可為建造方先付，政府其後分期還款，相信比物業補貼更有吸引力。至於信號系統、路軌及電力設備等則由營運方負責，而當局應要求營運方除了營運港深西部鐵路，將來同時營運人工島至港島西鐵路。

張解釋，港深西部鐵路洪水橋站預計接駁人工島至港島西鐵路，後者會再連接港鐵港島線，整條鐵路「直通一條線」，故應由同一方營運；為確保效率，港府可考慮直接指定港鐵為營運者。張又提議，港深西部鐵路起點站由洪水橋站改由欣澳站出發，在欣澳站設路線接駁機場，以打通前海、北部都會區及「機場城市」。

民建聯劉國勳則稱，相信如港深西部鐵路非由港鐵營運，可避免其受制港鐵同時承擔其他鐵路工程、財政問題等影響進度。

相關字詞﹕港鐵 屯馬線 洪水橋站 洪水橋 運輸及物流局 交椅洲人工島 港深西部鐵路

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