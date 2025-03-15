明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

港深西部鐵路口岸擬設內地 一地兩檢 增深圳灣站 議員：節省港地又方便

【明報專訊】連接香港洪水橋及深圳前海的港深西部鐵路，消息稱將採用「一地兩檢」，出入境口岸將設於內地，分別位於最新擬議增設的深圳灣站，以及終點站前海。運輸及物流局昨日回應查詢時未有回應口岸安排，稱兩地政府正繼續透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」推展項目，已共同成立「跨界軌道項目推展辦公室」推進下階段規劃和設計。多名立法會議員贊成在內地一地兩檢，認為可騰出更多香港土地發展，兩口岸亦方便乘客往深圳不同區域。

駁洪水橋流浮山 最早2034竣

港深西部鐵路全長約18公里，香港段佔約8公里，由屯馬線洪水橋站一帶出發，途經厦村和流浮山，跨越后海灣連接深圳灣再駁前海。當局早前預計香港段會在厦村及流浮山設車站，內地段則直通前海。預計2034至2038年落成。

港府上月於《財政預算案》稱預計年內展開項目勘查及設計研究，據悉當局檢視後擬於深圳灣一帶設站，並在深圳灣站及前海站各設出入境口岸「一地兩檢」。

新界北議員、民建聯劉國勳認為，香港土地有限，口岸設於內地可騰出更多香港土地發展，內地建築成本較低，香港段車站較多，口岸設於內地較方便乘客及符合成本效益。劉亦建議採用「合作查驗、一次放行」或「無感通關（即毋須出示任何證件，以人臉識別技術核實身分）」等模式，進一步壓縮人手及通關時間。

另一新界北議員、香港新方向張欣宇分析，倘在香港及深圳各設口岸，乘客搭屯馬線至洪水橋站需先下車過關再上車，到深圳後又再過關，做法不便，故贊成一地兩檢。他又稱，據了解深圳發展前海時已預留空間興建一地兩檢通關設施。

新界西北議員、實政圓桌田北辰則稱，深圳南山一帶有不少創科發展，贊成增設深圳灣站及一地兩檢口岸方便交流。對於深圳灣站口岸具體位置，他認為不應與現有陸路深圳灣口岸共用口岸，應另建口岸分隔兩批人流。

議員冀內地出資建口岸 港府交租

至於未來兩口岸建設成本等，據悉兩地政府仍在商討，未有定案。參考現有陸路深圳灣口岸，當年港府需向內地支付約15.4億元（人民幣，下同）土地開發費，2007年啟用後港府每年付逾623萬元租金，2019年起才減至每年1000元。正重建並將實施一地兩檢的皇崗口岸，則由深圳出資興建新大樓，港府同樣年租1000元。

田北辰稱期望當局可參考皇崗口岸做法，由內地出資，港府只交租。張欣宇則估計兩地政府各自承擔各口岸區建設費，同樣期望港府只交象徵式租金。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕洪水橋 深圳灣 深圳 前海 一地兩檢 港深西部鐵路

上 / 下一篇新聞

運物局稱公開招標 「可引新營運者」 議員倡「拆標」 內企建造港鐵營運
運物局稱公開招標 「可引新營運者」 議員倡「拆標」 內企建造港鐵營運
啟德輕軌車站擬5變6 早3年通車 走線研移至空中花園之上
啟德輕軌車站擬5變6 早3年通車 走線研移至空中花園之上
港澳辦轉載翌日 長和系蒸發208億 中聯辦昨刊同一文章
港澳辦轉載翌日 長和系蒸發208億 中聯辦昨刊同一文章
嶺大系統被駭 泄師生資料未提人數 涉數千內部文件 信息被放暗網
嶺大系統被駭 泄師生資料未提人數 涉數千內部文件 信息被放暗網
坪洲婦疑登渡輪失足墮海亡
坪洲婦疑登渡輪失足墮海亡
農夫車撞傷兩過路婦 司機涉危駕被捕
農夫車撞傷兩過路婦 司機涉危駕被捕
移日回港探病母被捕 踢保青年認暴動還押
移日回港探病母被捕 踢保青年認暴動還押
辦私小一門檻升需巨資 派0班博智小學或選擇合併
辦私小一門檻升需巨資 派0班博智小學或選擇合併
博智小學家長學生不捨 盼有個「完整小學生涯」
博智小學家長學生不捨 盼有個「完整小學生涯」
中大亞太研究所民調：六成指預算案開源節流不足
中大亞太研究所民調：六成指預算案開源節流不足
向司局長分享兩會精神體會 李家超：發揮好內聯外通一國兩制
向司局長分享兩會精神體會 李家超：發揮好內聯外通一國兩制
政府公開招聘海事處長 月薪約29萬
政府公開招聘海事處長 月薪約29萬
15歲男生校園墮樓亡
15歲男生校園墮樓亡
男子圖襲裁判官案轉介區院再訊
男子圖襲裁判官案轉介區院再訊
首兩月菲印日韓客升逾三成 整體840萬增7% 旅界：重點吸高增值者非純看數字
首兩月菲印日韓客升逾三成 整體840萬增7% 旅界：重點吸高增值者非純看數字
全國一卡通下周六起港鐵可用 每站兩閘機
全國一卡通下周六起港鐵可用 每站兩閘機
套丁案賣丁權者：兩簽文件共獲4萬
套丁案賣丁權者：兩簽文件共獲4萬
兩蚊車60至64歲34％車程逾10元 此項每月補貼1.2億 倍超滿65歲群組
兩蚊車60至64歲34％車程逾10元 此項每月補貼1.2億 倍超滿65歲群組
海關破4宗海路走私 檢貨值3.6億
海關破4宗海路走私 檢貨值3.6億
懲教員摑情婦判社服 官：公僕亦會墮婚外情陷阱 法律不容襲人
懲教員摑情婦判社服 官：公僕亦會墮婚外情陷阱 法律不容襲人
中醫院料9月公布收費 稱水平可負擔
中醫院料9月公布收費 稱水平可負擔
保華售合約遭環署反對 高院授權清盤人處理
保華售合約遭環署反對 高院授權清盤人處理
反恐第二案 警專家：被告電腦檢可製爆炸裝置代碼
反恐第二案 警專家：被告電腦檢可製爆炸裝置代碼
男子交易虛幣後遭劫30萬
男子交易虛幣後遭劫30萬
元朗就業中心併至屯門
元朗就業中心併至屯門
九市速遞：億航無人機料下半年啟航 初期文旅航線為主 深圳合肥率先試行
九市速遞：億航無人機料下半年啟航 初期文旅航線為主 深圳合肥率先試行
九市速遞：7企獲新質生產力創意獎 丘應樺：港致力打造跨國供應鏈中心
九市速遞：7企獲新質生產力創意獎 丘應樺：港致力打造跨國供應鏈中心
九市速遞：琶洲春季大型招聘 提供5萬職位
九市速遞：琶洲春季大型招聘 提供5萬職位
灣區手記：江門之行 ／文：尚東美
灣區手記：江門之行 ／文：尚東美
【Emily】報業公會最佳新聞 明報奪9獎4冠
【Emily】報業公會最佳新聞 明報奪9獎4冠
【Emily】瑞典地理教科書封面 取港藝術家火炭畫作
【Emily】瑞典地理教科書封面 取港藝術家火炭畫作
【Emily】香港站《牛仔》展 王司馬手稿曝光
【Emily】香港站《牛仔》展 王司馬手稿曝光