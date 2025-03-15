港深西部鐵路口岸擬設內地 一地兩檢 增深圳灣站 議員：節省港地又方便

駁洪水橋流浮山 最早2034竣

港深西部鐵路全長約18公里，香港段佔約8公里，由屯馬線洪水橋站一帶出發，途經厦村和流浮山，跨越后海灣連接深圳灣再駁前海。當局早前預計香港段會在厦村及流浮山設車站，內地段則直通前海。預計2034至2038年落成。

港府上月於《財政預算案》稱預計年內展開項目勘查及設計研究，據悉當局檢視後擬於深圳灣一帶設站，並在深圳灣站及前海站各設出入境口岸「一地兩檢」。

新界北議員、民建聯劉國勳認為，香港土地有限，口岸設於內地可騰出更多香港土地發展，內地建築成本較低，香港段車站較多，口岸設於內地較方便乘客及符合成本效益。劉亦建議採用「合作查驗、一次放行」或「無感通關（即毋須出示任何證件，以人臉識別技術核實身分）」等模式，進一步壓縮人手及通關時間。

另一新界北議員、香港新方向張欣宇分析，倘在香港及深圳各設口岸，乘客搭屯馬線至洪水橋站需先下車過關再上車，到深圳後又再過關，做法不便，故贊成一地兩檢。他又稱，據了解深圳發展前海時已預留空間興建一地兩檢通關設施。

新界西北議員、實政圓桌田北辰則稱，深圳南山一帶有不少創科發展，贊成增設深圳灣站及一地兩檢口岸方便交流。對於深圳灣站口岸具體位置，他認為不應與現有陸路深圳灣口岸共用口岸，應另建口岸分隔兩批人流。

議員冀內地出資建口岸 港府交租

至於未來兩口岸建設成本等，據悉兩地政府仍在商討，未有定案。參考現有陸路深圳灣口岸，當年港府需向內地支付約15.4億元（人民幣，下同）土地開發費，2007年啟用後港府每年付逾623萬元租金，2019年起才減至每年1000元。正重建並將實施一地兩檢的皇崗口岸，則由深圳出資興建新大樓，港府同樣年租1000元。

田北辰稱期望當局可參考皇崗口岸做法，由內地出資，港府只交租。張欣宇則估計兩地政府各自承擔各口岸區建設費，同樣期望港府只交象徵式租金。

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