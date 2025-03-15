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港聞

港聞二

灣區手記：江門之行 ／文：尚東美

【明報專訊】駐站同事是江門人，變相凡是灣區西部的採訪都會交給他負責，不過最近該同事離職，因此前陣子筆者親自上陣到江門走一趟，也算開開眼界。

江門不乏中小型製造業，走在兩側都是工業園的馬路上，就有如10多年前的東莞鎮街，熟悉的廠房設計，樓下車間，樓上辦公室，還有熟悉的小商店小餐廳，以及出出入入的貨車。

此外，留意到江門人有一個習慣，多數一開口是先說廣東話，如果見對方說國語才會「轉頻道」，跟廣州人恰恰相反。無論是酒店前台、食肆或網約車司機，第一句都是廣東話為開場白，反倒是筆者因為一下子沒反應過來，令對方以為聽不懂，於是第二句變成國語。

另一個令筆者留下印象的是江門高鐵站，平日人流不多，車站大堂空空蕩蕩，高鐵班次也不可與廣州南站及深圳北站相提並論，甚至可能有人會質疑是否需要建得那麼大，但「書到用時方恨少」，遇上春運之類高峰日子，或者城市發展帶來的人流增加，到時才思考擴建改造，重新規劃，要花的時間金錢及精神會比未雨綢繆建大一些更多，君不見廣州東站及廣州站的改造工程是如何麻煩？廣州南站也夠大了，但交通規劃已迎合不了現時情况，需要重新構思，但又要一邊改建一邊維持高鐵服務，想起都頭痛。

此行還有一個意外發現，用回鄉證過高鐵站的閘機很方便，不像在南站多數要走人工通道，「你知道為什麼嗎？因為江門人好多親戚都在香港，加上又是僑鄉，所以對接待港人僑胞的細節有經驗。」當地朋友解釋。

文：尚東美

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