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九市速遞：億航無人機料下半年啟航 初期文旅航線為主 深圳合肥率先試行

【明報專訊】無人駕駛載人航空器今年下半年有望進入商業營運階段。廣州億航智能技術有限公司副總裁許偉東日前表示，估計「最快今年4月，最遲6月」可取得中國民航局頒發的無人駕駛eVTOL運營合格證（OC），相信下半年便可開始商業營運。

億航的EH216-S無人駕駛eVTOL已先後取得中國民航局的航空器型號合格證（TC）、生產許可證（PC）和標準適航證（AC），只差運營合格證（OC）便能「證照齊全」。許偉東稱，取得OC證後，首先會在合肥及深圳這兩個eVTOL試點城市啟動。去年，中央空管委以合肥、杭州、深圳、蘇州、成都和重慶作為試點城市，以推動低空經濟發展。

跨境飛行需看法規配套

許偉東稱，剛開始營運會以文旅航線為主，要實現全面公交化則需要一步步來，「技術上沒太大問題，但我們首先要確保安全，這也是政府和業界最重視的，只有安全有保障才會擴大市場」，他又舉例，EH216-S曾在像天鴿等大型颱風天氣飛行，但營運時「沒必要打風都飛」，會嚴格按照OC證的許可範圍經營。至於初期乘坐收費定價，許偉東稱作為旅遊性質的飛行費用一定會高於一般通行性質，但會是市場可接受的水平。

香港也開始探討發展低空經濟，去年12月，億航與香港冠忠集團和數碼港集團合作，共同探索香港低空經濟新模式。至於跟大灣區內地城市之間的跨境飛行，許偉東表示技術上問題不大，主要是法律和監管層面，例如內地與港澳在無人駕駛eVTOL的重量分類、保險要求、違規飛行責任認定等方面存在明顯不同，跨境飛行的空域管理也需要建立統一的跨境空域管理系統，以確保飛行安全和高效，「相關部門也關注此事，積極探討處理」。

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