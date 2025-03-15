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反恐第二案 警專家：被告電腦檢可製爆炸裝置代碼

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高院第70天審訊。時任署理總督察盧永楷以專家證人身分供稱，從被告張家俊的電腦搜出軟件檔案，當中的代碼可製作港鐵羅湖站爆炸裝置，機主向Telegram機械人發信息後，裝置會輸電予電子火柴。此外，控方尚要傳召多一名專家證人，預料最快下周四（20日）完成控方案情。

控方案情最快下周四完

控方續傳召電子裝置專家盧永楷作供，圍繞本案第四被告張家俊的Telegram紀錄和證物，涉及手機Bot程式。針對2020年2月羅湖港鐵站炸彈事件，盧供稱在張的電腦檢獲軟件開發檔案，當中的代碼可製作羅湖事件的裝置，檔案完成後可儲入晶片，與羅湖爆炸現場的電子底板運作有關係。

公司及車檢電路板電池 與羅湖裝置相似

盧永楷稱，若有人向Telegram機械人發出指令和脗合的密碼，機械人會自動回覆「boom」，然後裝置輸出電流，點燃電子火柴。根據涉案Telegram群組對話，有成員曾問裝置會否被發現，帳戶「夠鐘改名」表示「個bot冇回我boom」。盧提及，警方在張家俊公司和車上搜出電路板及電池，均與羅湖現場檢取的裝置設計相似，相信製作目的及來源一致，用於遙距點燃電子火柴。

控方亦指控，涉案7人計劃2020年3月將軍澳悼念周梓樂時，設壇立碑並引爆炸彈。庭上展示張家俊電腦的疑似「墓碑」設計草圖，盧永楷稱當中標記樹莓派（Raspberry Pi）單板電腦的位置，因單板電腦需供電和連接網路，故附上充電器和USB數據機。聆訊下周二（18日）續。

【案件編號：HCCC 186/22】

相關字詞﹕高等法院 企圖製造炸藥罪 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 92籤爆炸品案 反恐條例

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