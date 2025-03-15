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港聞二

中醫院料9月公布收費 稱水平可負擔

【明報專訊】本港首間中醫醫院今年12月起分階段投入服務，有立法會議員昨在衛生事務委員會關注中醫醫院的門診診金，亦關注人手招聘等問題。醫衛局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟預計今年9月公布收費詳情，強調屬可負擔水平。

衛生事務委員會昨討論中醫藥發展，經民聯陸瀚民關注中醫醫院日後門診診金，以及人手招聘尤其護士招聘情况。

政府資助2/3 護士招聘無困難

張偉麟回應稱，正研究收費水平，預計今年9月會公布收費詳情，強調屬可負擔水平。他解釋，收費分兩部分，其中三分之二由政府資助，由醫衛局釐定，其餘則屬非政府資助，由中醫醫院董事局根據市場導向，包括市場狀况和市民承擔能力等不同因素考慮。

人才方面，張偉麟稱中醫醫院人才庫目前有逾250人登記，大部分是中醫師，政府亦透過中醫藥發展基金開辦護士培訓項目，下半年會展開為期一年的中醫護士培訓。他估計，開院期間需要的護士數目不多，門診及日間服務約需20人，人才招聘方面沒困難。

A4聯盟林素蔚表示，全港有約8500名註冊中醫師，業界反映數字不全面，有些可能已移民、退休或離世等，關注當局日後如何確保有足夠人手應付中醫醫院的住院、門診、國際發展需要。

積極招住院服務人才 或境外聘

醫衛局長盧寵茂稱，現時本港有8000多名註冊中醫，如計及表列中醫，即共有逾1萬中醫，正做調查了解執業情况。他稱中醫醫院將是全港首次有中醫住院病人的醫院，的確需要一些人手應對住院服務，該院正積極招聘，包括可能在本港以外招聘相關人才。

相關字詞﹕醫衛局 中醫 香港中醫醫院 中醫醫院發展計劃 中醫醫院 盧寵茂

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