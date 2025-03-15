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港聞二

懲教員摑情婦判社服 官：公僕亦會墮婚外情陷阱 法律不容襲人

【明報專訊】二級懲教助理與情婦爭執，其間掌摑對方和扯她手，經審訊被裁定對他人身體加以嚴重傷害及普通襲擊罪成，昨在荃灣法院（暫代區域法院）被判社會服務令180小時。法官稱，恩愛夫妻也會有吵架時候，接受公職人員也有可能墮入婚外情陷阱，但不論多激烈的爭執，法律不容許襲擊另一方，考慮事件無預謀、被告一時情急犯案、事主傷勢等，決定給予被告最後一次機會。

求情稱爭執尋常 社服報告指被告改變大

法官林嘉欣引述辯方求情稱，被告李旨裕（現年35歲）已婚，育有一對子女，大學畢業後2012年加入懲教署。辯方稱情侶爭執屬尋常事，被告並首次與X因妻子來電事宜爭執，他非意圖襲擊而拉扯X手指，X傷勢是意料之外。

法官判刑稱，爭執因私事而起，與被告公職無關，被告原有穩定工作和美滿家庭，因婚外情犯案「犯不着」，家庭或破碎之餘亦要面對刑事檢控，十分可惜。不過根據社會服務令報告，被告妻子已原諒被告，稱被告改變很多，大部分時間在家指導子女功課。報告又稱被告曾獲部門嘉許，會利用公餘時間進修，2022年修畢西倫敦大學學士課程。法官考慮被告背景、事件起因等，接納他因情急犯案，遂就傷人罪和襲擊罪分別判180小時及80小時社服令，同期執行。

致電妻子掀爭執 情婦中指骨折

據法庭接納案情，2022年被告與X透過交友程式認識，X知被告已婚，二人同住油麻地單位。2023年1月3日晚上，被告欲離開涉案單位致電妻子，X不允，雙方爭執。被告將X推在沙發，說「你唔好發癲」，並打X一巴掌，X以手掩面，被告再捉着X中指扯開。X求診後發現右手無名指擦傷、中指骨折。

【案件編號：DCCC 1045/23】

相關字詞﹕區域法院 普通襲擊 對他人身體加以嚴重傷害罪 婚外情 懲教助理

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