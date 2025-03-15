兩蚊車60至64歲34％車程逾10元 此項每月補貼1.2億 倍超滿65歲群組

滿65歲者17％搭10元以上

兩元優惠門檻由65歲降至60歲後，外界關注60至64歲者出行數據和衍生的財政承擔。勞福局昨交代去年8月25日全面實施樂悠咭實名制後首3個月數據（見圖），60至64歲者人均每日乘搭1.4次、每月43次，比滿65歲者分別多0.4次和13次。

60至64歲者乘搭票價10元以上路線人次為960萬，佔該組別乘車人次34%；滿65歲長者相關乘搭人次為770萬，佔比17%。政府就前者每月補貼逾1.2億元、後者每月補貼5280萬元。

孫玉菡表示數據反映年滿65歲者較少乘搭高於10元長途路線，出行亦傾向在居住區域附近活動，60至64歲者則較多長途行程，跨區出行需求較高，故認為60至64歲者在「兩蚊兩折」方案下受較大影響。

搭逾10元者少於1/4 佔補貼逾半

孫又稱，社會共識是必須處理「長車短搭」問題、優惠車程不應沒限制。他稱乘搭10元以上路線人次雖只佔受惠乘客人次不足四分之一，但政府就相關車程向公共交通營辦商發還款額佔逾半，相信透過「兩蚊兩折」可提供誘因鼓勵受惠者減少長車短搭。

孫玉菡：兩蚊兩折可減長車短搭

60至64歲持樂悠咭人數為68.3萬，遠較173.2萬年滿65歲長者少，但政府就前者發放補貼額佔逾半、涉24.34億元。孫解釋，政府發還的票價差額是以成人票價扣除公交營辦商提供的優惠，減去受惠者繳付的票價計算，因部分營辦商向滿65歲者提供票價優惠，故政府就該群組發還票價差額較小。他說將受惠人劃分成不同年齡群組作不同對待，會令計劃變得相當複雜，不符「簡單易明」原則。

孫玉菡重申微調方案目的是保留計劃政策原意，並在提升計劃可持續和減低對受惠人影響間盡量取得平衡。

香港新方向議員張欣宇認為數據未顯示有長者濫用補貼，政府方案僅能節省一年6億至7億元，對解決財赤幫助有限，反而「傷感情」，倒不如減省行政及運作開支。