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港聞二

套丁案賣丁權者：兩簽文件共獲4萬

【明報專訊】有「村屋大王」之稱的王光榮與現任元朗區議員程振明涉嫌「套丁」發展私人屋苑，案件昨於區院續審。一名新界原居民供稱，曾在其父通知下兩度就「賣丁」簽署一些文件，事後獲發共4萬元報酬，已悉數交予父親。控方展示相關文件，顯示該原居民剛滿18歲便簽署轉讓地契及興建小型屋宇申請表。

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）同否認一項串謀詐騙罪，涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。

知賣丁獲酬 錢交父忘接觸何人

控方傳召林健偉作供，林為上述142人之一，是前日作供的林月怡之子。林健偉供稱，他記不起簽署文件的年份，首次是在地產舖內簽文件，獲發2萬元支票，多年後他到元朗地政處簽文件，獲發2萬元支票。林不清楚所簽文件內容，不記得過程中接觸什麼人。但他知道自己因出售丁權而獲報酬，報酬交予父親。

18歲簽 稱不知文件內容

庭上展示一些文件，顯示1997年12月林健偉簽署轉讓地契，用20萬元向程柄輝買入一幅土地，同月簽署興建小型屋宇申請表，當年林剛滿18歲。林健偉確認文件中的簽署屬於他，但他不清楚文件內容，亦否認於18歲時簽署文件，稱應在20多歲時才簽署。辯方稱，根據土地註冊處紀錄，該轉讓地契於1998年1月登記，有當局作實，推測林可能在地產舖簽文件時簽署該轉讓地契。林表示「可以咁講」。

辯方問及林與廉署在開審前接觸的過程。林稱，今年1月廉署人員與他在停泊於觀塘海濱公園停車場的一輛汽車內見面，對方幫他了解作供流程，着他在庭上「唔好欸欸欸，要答係，或者唔係」。林亦知悉自己獲律政司的免予起訴書下作供，但仍認為自己「係隨時被人告嘅人」。聆訊下周一續。

【案件編號：DCCC 1043/22】

相關字詞﹕區域法院 串謀詐騙 套丁 村屋大王 元朗區議員

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