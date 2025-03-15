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首兩月菲印日韓客升逾三成 整體840萬增7% 旅界：重點吸高增值者非純看數字

【明報專訊】旅發局昨公布今年首兩個月訪港旅客數字，共錄得逾840萬旅客人次，按年增7%，當中內地客累計650萬人次按年增4%，菲律賓、印尼、日本和韓國旅客升逾三成。有議員認為合併計算合理，且未來重點吸引高增值過夜旅客，非純粹着眼整體旅客數字。

內地客升4% 非內地客增20%

旅發局稱，今年內地農曆新年假期橫跨1月28日至2月4日，而去年集中在2月，為求準確而合併1、2月比較。內地新年假期曾在2017年橫跨1至2月，當時旅發局仍分開公布1月及2月份數字。若區分兩個月旅客數據，今年1月訪港內地旅客按年增約25%，2月份則按年少約15%；而2月非內地旅客約89.8萬人次，按年增19%（見圖）。據旅發局數字，首兩月非內地客累計逾191萬人次，按年增長20%；短途客首兩月累計113萬人次，按年增長26%；長途客累計50萬人次，按年升20%，其中澳洲按年增34%。比較疫前，1至2月訪港內地及非內地旅客人次分別回復至2018年約76%及79%。

旅遊界立法會議員姚柏良認為，今年內地新春假期橫跨兩個月，合併計算更全面，而且整體旅客數字有所增長，延續去年的升勢，形容是「可喜形勢」。

姚柏良：長途客增反映運力恢復

姚柏良表示，長途旅客增長反映航空運力恢復帶來更多海外旅客。至於1至2月內地訪港旅客按年增4%，姚認為內地旅客基數大，升幅看似低於其他市場，但勢頭仍存在，又稱業界重點是高增值過夜旅客，不止着眼整體旅客數字。不過他承認，香港面對旅客出行模式改變，加上內地省市積極發展旅遊業帶來的競爭，旅客數字若要恢復疫前水平，仍要視乎全球經濟情况，冀本港增加宣傳及舉辦盛事後進一步吸引過夜旅客。

崔定邦稱宣傳奏效 與疫前差距縮

旅遊促進會總幹事崔定邦滿意旅客增幅，認為反映宣傳奏效。他同意旅客量仍小於疫前，但強調2019年初旅客量因港珠澳大橋開通不久而「異常地高」，若與2018年初數字比較，差距已收窄。

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