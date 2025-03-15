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港聞

港聞二

15歲男生校園墮樓亡

【明報專訊】一名15歲男生昨早被發現於天水圍中學校舍高處墮下，昏迷不醒倒臥操場，由接報到場救護車送院，惟搶救後不治。教育局發言人表示，對事件感到十分難過，已即時向學校提供支援及意見。校方在事件發生後，已即時啓動危機處理小組跟進，並安排教育心理學家、輔導人員及社工為受事件影響的師生提供輔導。教育局會與學校保持緊密聯繫，繼續提供適切的支援。

涉事的香港中文大學校友會聯會張煊昌中學發新聞稿稱，全校師生對事件感到極為難過和悲痛，事件已交警方調查，不宜作任何揣測或發表意見。昨早透過班主任通知學生，校內教師、社工、輔導人員及教育心理學家已即時為學生提供輔導，協助疏導情緒。校方已發家長信，請家長未來數周留意子女情緒，給予適切關心及安慰。

警方昨早11時許接獲學校職員報案稱一名男生高處墮下，昏迷倒臥操場。警方初步調查相信，該男生從校舍走廊墮下，現場未有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉男生姓夏，為跨境學生，與家人居於深圳，近日因擔心學業而出現焦慮等情緒。

防止自殺求助熱線

▓ 「情緒通」精神健康支援熱線 ： 18111

▓ 生命熱線 ： 2382 0000

▓ 香港輔導及心理學會 ： WhatsApp熱線6218 1084

▓ 生命熱線：青少年生命專線2382 0777

相關字詞﹕墮樓 男生 中學

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