15歲男生校園墮樓亡

涉事的香港中文大學校友會聯會張煊昌中學發新聞稿稱，全校師生對事件感到極為難過和悲痛，事件已交警方調查，不宜作任何揣測或發表意見。昨早透過班主任通知學生，校內教師、社工、輔導人員及教育心理學家已即時為學生提供輔導，協助疏導情緒。校方已發家長信，請家長未來數周留意子女情緒，給予適切關心及安慰。

警方昨早11時許接獲學校職員報案稱一名男生高處墮下，昏迷倒臥操場。警方初步調查相信，該男生從校舍走廊墮下，現場未有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉男生姓夏，為跨境學生，與家人居於深圳，近日因擔心學業而出現焦慮等情緒。

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