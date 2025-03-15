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港聞二

政府公開招聘海事處長 月薪約29萬

【明報專訊】政府昨刊登報章廣告招聘海事處長，為該職位首次公開招聘，獲取錄申請人將按公務員合約條款受聘，為期3年，月薪為首長級薪級表第6點，約28.8萬至約29.7萬元。據悉，現任署任處長王世發將退休。翻查資料，海事處長以往大多內部晉升，2012年10月1日南丫海難後，自2014年起的4任處長則由政務主任（簡稱AO）擔任，現任副財政司長黃偉綸為其中一名「空降」處長。

公務員事務局昨回覆稱，公務員聘任一向按公開和公平競爭原則，除內部晉升調派，亦可內部或公開招聘；海事處長除需熟悉政府管理和具備豐富海事經驗，亦需了解航運業商業運作、與業界有緊密聯繫，局方相信公開招聘有助政府以最廣泛方式網羅政府內外人才，挑選出具必要資格和專業知識的人選。

據招聘廣告，申請人須具備至少12年海運及港口管理經驗，當中最近8年擔任高層管理職位，亦要對航行安全、船舶管理及船隻管理有廣泛認識，對政府體系有深入認識等。截止申請日期為3月27日。

現時據政府電話簿及海事處網頁，王世發職銜為「海事處處長」，惟公務員事務局昨回覆時澄清，王世發自去年2月至今一直是以副處長身分署任處長。據悉王世發原定去年2月底退休，惟由於前任處長袁小惠同時因個人理由退休，並提早展開退休前休假，王世發改為留職，擔任署理處長至今約一年，現將正式退休。

相關字詞﹕公務員事務局 招聘 海事處

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