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港聞二

中大亞太研究所民調：六成指預算案開源節流不足

【明報專訊】中大香港亞太研究所發表新一份民調，結果顯示分別有超過六成受訪者認為新一份《財政預算案》的開源節流措施做得不足夠。針對「兩元乘車優惠」的調整，調查顯示贊成及不贊成的比例約一半半，但60歲或以上的受訪者大多數表示不贊成。

兩蚊車優惠調整

60歲或以上多不贊成

今年預算案在2月26日發表，中大香港亞太研究所當日至3月11日以電話訪問711人，當中55%受訪者對預算案感到不滿意，滿意僅8％，其他表示「不知道」或「很難說」。

預算案提出多項開源及節流措施，並以節流為主。調查結果顯示，68.5%受訪者認為預算案的開源措施不足夠，足夠的有23.2%；節流措施方面，認為不足夠的有63.3%，認為足夠的有28.7%。

「兩元乘車優惠」的調整為預算案的焦點之一，政府建議10元以上車資的優惠，由現時兩元改為兩折。整體而言，贊成和不贊成優惠新安排的受訪者，分別佔50.2%及44.7%。

若以受訪者的年齡進一步分析，60歲或以上的受訪者普遍不贊成新安排。在268名60歲或以上的受訪者中，贊成新安排的不足一半，有40.7%，不贊成的則佔54.5%；至於439名60歲以下的受訪者中，贊成和不贊成新安排的受訪者分別佔55.8%及38.7%。

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