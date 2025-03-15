辦私小一門檻升需巨資 派0班博智小學或選擇合併

鴨脷洲校稱倘停辦也堅持宗旨

教育局長蔡若蓮昨表示，學生倘在自行派位階段獲兩間「派0班」小學錄取，當局會在4月上旬致電家長協助。她重申，學齡人口下跌屬結構問題，「非過渡性」，到2030年下降速度會進一步加快，形容「可以用嘅方法都差唔多做晒」，強調16人的開班線是「非常寬鬆的要求」。她稱下學年被「派0班」的學校數量較學界估計少，反映各界努力及各種措施發揮效果。

蔡若蓮：可用嘅方法差唔多做晒

16人開班線「非常寬鬆」

鴨脷洲街坊學校昨發聲明稱南區適齡學童減，面對「艱難時期」，校方和各持份者商討後會得出「最理想安排」。校方昨發通告邀請家長出席晚上的交流會，與會的小五生家長李女士形容氣氛沉重，校董、校長和教師都有出席，她稱校方在會上未提方案取向，僅強調會確保學生快樂成長。替代校董郭女士會後向本報表示，校內有不少有特殊需要學生，認為消息公布倉卒，「有冇諗過係逼死我哋啲小朋友？」她透露學校下學年距「開班線」尚欠4人，將團結持份者支援學校。

教育局早前調整官津小學的「救校」方案，其中若申請小一級轉私立營辦，由以往一年後倘收生充足可重獲政府資助，改為須持續自資6年，換言之，方案所需成本大增。

天主教香港教區表示，黃大仙區適齡學童嚴重不足，加上學校位置另處一隅，對決定只好「無奈接受」；並提到私小一方案需巨額資金，「難以輕蔑決定」，不排除與區內的教區小學合併。博智小學校長何妙賢對決定表示婉惜，「繼續為區內同學仔服務，係我哋最想做到」，她稱將與辦學團體及法團校董會商討發展方案，盼當局可「完全接受」。

明報記者