辦私小一門檻升需巨資 派0班博智小學或選擇合併

【明報專訊】黃大仙區天主教博智小學和南區鴨脷洲街坊學校兩間津貼小學因收生不足，2025/26學年被「派0班」資助小一。為免「殺校」，方案之一是轉辦私立小一，博智小學辦學團體天主教香港教區回覆本報稱方案需「巨額資金，並非易事」，不排除與區內教區小學合併。鴨脷洲街坊學校昨晚與家長和校董召開交流會，有家長引述校方會上未提未來方案，稱「就算揀最差方案N+3（即獲「派0班」學年後第三學年起停辦），我哋都會堅持宗旨。」
鴨脷洲校稱倘停辦也堅持宗旨
教育局長蔡若蓮昨表示，學生倘在自行派位階段獲兩間「派0班」小學錄取，當局會在4月上旬致電家長協助。她重申，學齡人口下跌屬結構問題，「非過渡性」，到2030年下降速度會進一步加快，形容「可以用嘅方法都差唔多做晒」，強調16人的開班線是「非常寬鬆的要求」。她稱下學年被「派0班」的學校數量較學界估計少，反映各界努力及各種措施發揮效果。
蔡若蓮：可用嘅方法差唔多做晒
16人開班線「非常寬鬆」
鴨脷洲街坊學校昨發聲明稱南區適齡學童減，面對「艱難時期」，校方和各持份者商討後會得出「最理想安排」。校方昨發通告邀請家長出席晚上的交流會，與會的小五生家長李女士形容氣氛沉重，校董、校長和教師都有出席，她稱校方在會上未提方案取向，僅強調會確保學生快樂成長。替代校董郭女士會後向本報表示，校內有不少有特殊需要學生，認為消息公布倉卒，「有冇諗過係逼死我哋啲小朋友？」她透露學校下學年距「開班線」尚欠4人，將團結持份者支援學校。
教育局早前調整官津小學的「救校」方案，其中若申請小一級轉私立營辦，由以往一年後倘收生充足可重獲政府資助，改為須持續自資6年，換言之，方案所需成本大增。
天主教香港教區表示，黃大仙區適齡學童嚴重不足，加上學校位置另處一隅，對決定只好「無奈接受」；並提到私小一方案需巨額資金，「難以輕蔑決定」，不排除與區內的教區小學合併。博智小學校長何妙賢對決定表示婉惜，「繼續為區內同學仔服務，係我哋最想做到」，她稱將與辦學團體及法團校董會商討發展方案，盼當局可「完全接受」。