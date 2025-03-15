明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

辦私小一門檻升需巨資 派0班博智小學或選擇合併

【明報專訊】黃大仙區天主教博智小學和南區鴨脷洲街坊學校兩間津貼小學因收生不足，2025/26學年被「派0班」資助小一。為免「殺校」，方案之一是轉辦私立小一，博智小學辦學團體天主教香港教區回覆本報稱方案需「巨額資金，並非易事」，不排除與區內教區小學合併。鴨脷洲街坊學校昨晚與家長和校董召開交流會，有家長引述校方會上未提未來方案，稱「就算揀最差方案N+3（即獲「派0班」學年後第三學年起停辦），我哋都會堅持宗旨。」

鴨脷洲校稱倘停辦也堅持宗旨

教育局長蔡若蓮昨表示，學生倘在自行派位階段獲兩間「派0班」小學錄取，當局會在4月上旬致電家長協助。她重申，學齡人口下跌屬結構問題，「非過渡性」，到2030年下降速度會進一步加快，形容「可以用嘅方法都差唔多做晒」，強調16人的開班線是「非常寬鬆的要求」。她稱下學年被「派0班」的學校數量較學界估計少，反映各界努力及各種措施發揮效果。

蔡若蓮：可用嘅方法差唔多做晒

16人開班線「非常寬鬆」

鴨脷洲街坊學校昨發聲明稱南區適齡學童減，面對「艱難時期」，校方和各持份者商討後會得出「最理想安排」。校方昨發通告邀請家長出席晚上的交流會，與會的小五生家長李女士形容氣氛沉重，校董、校長和教師都有出席，她稱校方在會上未提方案取向，僅強調會確保學生快樂成長。替代校董郭女士會後向本報表示，校內有不少有特殊需要學生，認為消息公布倉卒，「有冇諗過係逼死我哋啲小朋友？」她透露學校下學年距「開班線」尚欠4人，將團結持份者支援學校。

教育局早前調整官津小學的「救校」方案，其中若申請小一級轉私立營辦，由以往一年後倘收生充足可重獲政府資助，改為須持續自資6年，換言之，方案所需成本大增。

天主教香港教區表示，黃大仙區適齡學童嚴重不足，加上學校位置另處一隅，對決定只好「無奈接受」；並提到私小一方案需巨額資金，「難以輕蔑決定」，不排除與區內的教區小學合併。博智小學校長何妙賢對決定表示婉惜，「繼續為區內同學仔服務，係我哋最想做到」，她稱將與辦學團體及法團校董會商討發展方案，盼當局可「完全接受」。

明報記者

上 / 下一篇新聞

港深西部鐵路口岸擬設內地 一地兩檢 增深圳灣站 議員：節省港地又方便
港深西部鐵路口岸擬設內地 一地兩檢 增深圳灣站 議員：節省港地又方便
運物局稱公開招標 「可引新營運者」 議員倡「拆標」 內企建造港鐵營運
運物局稱公開招標 「可引新營運者」 議員倡「拆標」 內企建造港鐵營運
啟德輕軌車站擬5變6 早3年通車 走線研移至空中花園之上
啟德輕軌車站擬5變6 早3年通車 走線研移至空中花園之上
港澳辦轉載翌日 長和系蒸發208億 中聯辦昨刊同一文章
港澳辦轉載翌日 長和系蒸發208億 中聯辦昨刊同一文章
嶺大系統被駭 泄師生資料未提人數 涉數千內部文件 信息被放暗網
嶺大系統被駭 泄師生資料未提人數 涉數千內部文件 信息被放暗網
坪洲婦疑登渡輪失足墮海亡
坪洲婦疑登渡輪失足墮海亡
農夫車撞傷兩過路婦 司機涉危駕被捕
農夫車撞傷兩過路婦 司機涉危駕被捕
移日回港探病母被捕 踢保青年認暴動還押
移日回港探病母被捕 踢保青年認暴動還押
博智小學家長學生不捨 盼有個「完整小學生涯」
博智小學家長學生不捨 盼有個「完整小學生涯」
中大亞太研究所民調：六成指預算案開源節流不足
中大亞太研究所民調：六成指預算案開源節流不足
向司局長分享兩會精神體會 李家超：發揮好內聯外通一國兩制
向司局長分享兩會精神體會 李家超：發揮好內聯外通一國兩制
政府公開招聘海事處長 月薪約29萬
政府公開招聘海事處長 月薪約29萬
15歲男生校園墮樓亡
15歲男生校園墮樓亡
男子圖襲裁判官案轉介區院再訊
男子圖襲裁判官案轉介區院再訊
首兩月菲印日韓客升逾三成 整體840萬增7% 旅界：重點吸高增值者非純看數字
首兩月菲印日韓客升逾三成 整體840萬增7% 旅界：重點吸高增值者非純看數字
全國一卡通下周六起港鐵可用 每站兩閘機
全國一卡通下周六起港鐵可用 每站兩閘機
套丁案賣丁權者：兩簽文件共獲4萬
套丁案賣丁權者：兩簽文件共獲4萬
兩蚊車60至64歲34％車程逾10元 此項每月補貼1.2億 倍超滿65歲群組
兩蚊車60至64歲34％車程逾10元 此項每月補貼1.2億 倍超滿65歲群組
海關破4宗海路走私 檢貨值3.6億
海關破4宗海路走私 檢貨值3.6億
懲教員摑情婦判社服 官：公僕亦會墮婚外情陷阱 法律不容襲人
懲教員摑情婦判社服 官：公僕亦會墮婚外情陷阱 法律不容襲人
中醫院料9月公布收費 稱水平可負擔
中醫院料9月公布收費 稱水平可負擔
保華售合約遭環署反對 高院授權清盤人處理
保華售合約遭環署反對 高院授權清盤人處理
反恐第二案 警專家：被告電腦檢可製爆炸裝置代碼
反恐第二案 警專家：被告電腦檢可製爆炸裝置代碼
男子交易虛幣後遭劫30萬
男子交易虛幣後遭劫30萬
元朗就業中心併至屯門
元朗就業中心併至屯門
九市速遞：億航無人機料下半年啟航 初期文旅航線為主 深圳合肥率先試行
九市速遞：億航無人機料下半年啟航 初期文旅航線為主 深圳合肥率先試行
九市速遞：7企獲新質生產力創意獎 丘應樺：港致力打造跨國供應鏈中心
九市速遞：7企獲新質生產力創意獎 丘應樺：港致力打造跨國供應鏈中心
九市速遞：琶洲春季大型招聘 提供5萬職位
九市速遞：琶洲春季大型招聘 提供5萬職位
灣區手記：江門之行 ／文：尚東美
灣區手記：江門之行 ／文：尚東美
【Emily】報業公會最佳新聞 明報奪9獎4冠
【Emily】報業公會最佳新聞 明報奪9獎4冠
【Emily】瑞典地理教科書封面 取港藝術家火炭畫作
【Emily】瑞典地理教科書封面 取港藝術家火炭畫作
【Emily】香港站《牛仔》展 王司馬手稿曝光
【Emily】香港站《牛仔》展 王司馬手稿曝光