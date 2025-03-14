扮PayMe職員騙款150萬 主腦加刑囚4年

同案其餘9人去年9月被判監24至56個月，被告羅刋豫（現22歲）則因有可能出庭作證而押後判刑。控方昨確認早前經考慮後，決定毋須被告作證，故她應只獲認罪所得三分之一減刑。被告昨無律師代表，向法庭表示承認錯誤。

藏5萬人資料 認招人「入行」

法官練錦鴻引述案情指出，涉案事主收到的大部分來電及短訊均為以「3687」開首的電話號碼，透過應用程式「一機多號」生成。被告被捕後在警誡下承認由其他被告帶她「入行呃人」，其電腦儲存一份載有5萬人個人資料的試算表。被告又承認介紹他人「入行」，眾人會將騙取款項存入傀儡帳戶，之後分帳。

練官判刑時稱，被告為計劃主腦之一，有實際參與、招攬同謀者和出資向其他被告購買潛在受害人的試算表。練官稱本案涉及香港日益猖獗的電話騙案，雖然騙徒無訛稱是事主親人，不涉感情勒索，亦無跨境犯案，但考慮到牽涉多名騙徒和受害人、安排和組織規模，案情仍然非常嚴重。練官接納控方就本案加刑四分之一，考慮所有因素後，判被告入獄48個月。

【案件編號：DCCC 485/23、175/24】