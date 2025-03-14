申訴署：有屋邨逾30車違泊 夜間視察有停緊急通道 保安巡經不行動

撇除首頁、目錄及末頁，是次調查報告共8頁。公署挑選屯門友愛邨、青衣長康邨、葵涌麗瑤邨及粉嶺皇后山邨實地視察，4條屋邨皆受地理環境限制，無法在全部道路出入口安裝車輛閘機系統。

不見發告票或警告字條

泊緊急通道促即鎖即拖

公署今年1月花兩晚視察長康邨、麗瑤邨及皇后山邨。麗瑤邨在45分鐘內有30多架車輛懷疑違泊，當中一架停泊在緊急車輛通道附近，其間有保安員巡邏，但沒採取行動，亦未見違泊車輛擋風玻璃有定額罰款通知書或警告字條。房署去年並無對麗瑤邨違泊車輛發出定額罰款通知書，扣鎖車輛則有264架次。

長康邨與皇后山邨方面，公署各視察30分鐘，分別發現約30及20架車懷疑違泊，其間未遇上保安員巡邏，亦未見違泊車輛擋風玻璃附有定額罰款通知書或警告字條。

至於友愛邨，公署未有交代在實地視察期間有否發現違泊車輛，並稱該屋邨已增設閉路電視系統，個別路段已試行利用物聯網感應器，讓職員遠端實時監控交通，違泊情况已改善。

建議訂績效指標 擴用物聯網

公署提出12項建議，包括在服務合約為承辦商執管工作制訂績效指標；若閉路電視監察系統及物聯網感應器試行安排反應正面，應研究擴展至更多屋邨等。

對於麗瑤邨車輛在緊急通道停泊，葵青區委任區議員陳藹怡表示情况不理想，應加強管理，不過今年房署在華瑤樓加裝閉路電視及在富瑤樓增設車輛閘機後，違泊問題已有改善。

房署：建議措施已推 研科技監測

房署昨發稿回應稱接納公署提出的所有改善建議，大部分建議措施已在各公共屋邨執行。房署發言人稱會積極探討利用創新科技提升管理效能，聯同其他政府部門適時作聯合行動打擊違泊，確保屋邨道路、特別是緊急車輛通道暢通無阻。