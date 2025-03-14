申訴署：有屋邨逾30車違泊 夜間視察有停緊急通道 保安巡經不行動

【明報專訊】申訴專員陳積志昨日以發稿形式發表房署處理公屋違例泊車問題的主動調查行動報告，揭示3條屋邨晚間存在違泊問題，公署派員到場觀察30至45分鐘，各屋邨均發現約20至30架車疑違泊，惟未有人採取行動，其中一條屋邨更有車停泊在緊急車輛通道附近。公署建議對於在緊急車輛通道違泊的車輛，應立即鎖車或拖車等。
撇除首頁、目錄及末頁，是次調查報告共8頁。公署挑選屯門友愛邨、青衣長康邨、葵涌麗瑤邨及粉嶺皇后山邨實地視察，4條屋邨皆受地理環境限制，無法在全部道路出入口安裝車輛閘機系統。
不見發告票或警告字條
泊緊急通道促即鎖即拖
公署今年1月花兩晚視察長康邨、麗瑤邨及皇后山邨。麗瑤邨在45分鐘內有30多架車輛懷疑違泊，當中一架停泊在緊急車輛通道附近，其間有保安員巡邏，但沒採取行動，亦未見違泊車輛擋風玻璃有定額罰款通知書或警告字條。房署去年並無對麗瑤邨違泊車輛發出定額罰款通知書，扣鎖車輛則有264架次。
長康邨與皇后山邨方面，公署各視察30分鐘，分別發現約30及20架車懷疑違泊，其間未遇上保安員巡邏，亦未見違泊車輛擋風玻璃附有定額罰款通知書或警告字條。
至於友愛邨，公署未有交代在實地視察期間有否發現違泊車輛，並稱該屋邨已增設閉路電視系統，個別路段已試行利用物聯網感應器，讓職員遠端實時監控交通，違泊情况已改善。
建議訂績效指標 擴用物聯網
公署提出12項建議，包括在服務合約為承辦商執管工作制訂績效指標；若閉路電視監察系統及物聯網感應器試行安排反應正面，應研究擴展至更多屋邨等。
對於麗瑤邨車輛在緊急通道停泊，葵青區委任區議員陳藹怡表示情况不理想，應加強管理，不過今年房署在華瑤樓加裝閉路電視及在富瑤樓增設車輛閘機後，違泊問題已有改善。
房署：建議措施已推 研科技監測
房署昨發稿回應稱接納公署提出的所有改善建議，大部分建議措施已在各公共屋邨執行。房署發言人稱會積極探討利用創新科技提升管理效能，聯同其他政府部門適時作聯合行動打擊違泊，確保屋邨道路、特別是緊急車輛通道暢通無阻。