校董選舉間Ig宣傳 遭DQ嶺大生申覆核

本案覆核申請人是2024年嶺大學生會外務副會長賴卓賢；答辯人是選舉主任、嶺大教務長章慧芳；有利害關係者包括當選的校董會學生代表、嶺大內地學生學者聯誼會長杜毅柯，以及當選的諮議會和教務會學生代表盧鄭愛娃。

選舉主任：公開帳號「唔係咁好」

賴卓賢：未言所涉選舉條文

入稟狀指，賴卓賢參加涉事校董會、諮議會及教務會學生代表選舉，2024年11月4日章慧芳在簡介會提醒參選人除了官方途徑外，別在公開平台宣傳。賴展示其他大學的參選人Instagram帳號，問可否接受。章表示私人Instagram帳號無問題，公開帳號則「唔係咁好」，但沒有指出涉及的選舉規則條文。

賴卓賢其後在Instagram發帖闡述政綱、在校園貼宣傳海報，11月13日章慧芳要求會面。章口頭告知會DQ賴，原因包括在公開社交媒體宣傳、在校園貼海報和接受網媒訪問。賴遭DQ後，杜毅柯和盧鄭愛娃分別當選。賴向校董會投訴DQ決定，被裁定投訴不成立。

指約見即日DQ 無時間抗辯

校董會指選舉主任已說明，參選人只能透過選舉網站和選舉論壇宣傳，加上選舉主任收到其他參選人投訴，認為投訴成立。賴卓賢一方稱，其版本有別於章慧芳的說法，而章即日要求會面並告知DQ，賴無充分時間準備抗辯，有違程序公義。

賴一方提及，其他大學容許參選人公開宣傳，賴只想用適當途徑宣傳，讓更多學生接收選舉資訊。此外，選舉主任和校董會無指出涉及的規則條文，不應禁止以其他途徑宣傳。賴一方認為，章慧芳有非法修改規則之嫌，要求法庭宣告DQ違憲、推翻決定及選舉結果，並舉辦補選。

就司法覆核一事，嶺大回覆查詢稱，校方正尋求法律意見，並稱校方早前收到有人就校董會學生代表選舉一事投訴，根據調查報告決定投訴不成立。

【案件編號：HCAL 631/25】