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港聞二

中大基因測序 早辨鼻咽癌高風險者

【明報專訊】本港屬鼻咽癌高發地區，七成患者確診時已屬中晚期。中大醫學院研究團隊透過次世代DNA測序技術，成功在血漿樣本識別鼻咽癌癌細胞釋放的「血漿EB病毒DNA」分子特徵，可更早和更精確地識別高風險患者。中大醫學院化學病理學系助理教授林偉棋指出，透過該辦法可成功識別97%的鼻咽癌患者。

團隊早前已透過傳統聚合酶鏈式反應（PCR）技術檢測病人血漿，成功檢測出血漿中的EB病毒DNA，惟無法識別哪些會引致鼻咽癌。林偉棋表示，鼻咽癌的發病絕大多數與感染EB病毒有關，但並非所有EB病毒均會致癌，關鍵在於識別EB病毒DNA分子特徵，找出真正會導致鼻咽癌的類別。

可尋97%鼻咽癌潛在患者

林偉棋表示，團隊最新採用的DNA測序技術可進一步分解檢出的EB病毒DNA，根據DNA片段的大小等特徵，找到97%鼻咽癌潛在患者。他說透過DNA測序檢出鼻咽癌癌細胞釋放的EB病毒DNA分子特徵者，發病率是未檢出者的87倍，強調潛在患者應更頻繁地接受內窺鏡等檢查，以在發病時第一時間干預，或可減少化療需求，存活率提高約10倍。

中大醫學院化學病理學系系主任陳君賜指出，鼻咽癌症狀與鼻敏感相似，懷疑鼻咽癌患者會轉介專科門診，現時主要靠鼻腔內窺鏡等確認腫瘤，輪候時長，確診時多已是中晚期。他強調未來只需透過PCR檢測患者血漿，將EB病毒DNA陽性者轉介接受DNA測序，即可識別鼻咽癌潛在患者，能夠緩解醫療系統壓力。

至於EB病毒成因及攜帶者數量，林偉棋稱逾95%成人都曾感染EB病毒，當免疫力低下時，有5%人會重新呈EB病毒陽性，仍需經過DNA測序才可確認未來是否可能患鼻咽癌。

公院私院轉介 成本2000元

陳君賜透露，目前公院和私院醫生已可轉介有需要者接受檢測，未來會進一步推展計劃至其他種類的癌症。至於基因測序成本，陳說PCR技術成本為數百元，基因測序技術則較貴，成本約2000元。林偉棋補充，DNA測序現已在私營機構應用，公院醫生亦可轉介病人自費檢測。

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