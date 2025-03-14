明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

從天才至學徒 M+呈現4種畢加索 特展周六揭幕為期4個月 真迹逾60

【明報專訊】Ｍ+特別展覽「畢加索——與亞洲對話」周六（13日）揭幕，將展出現代藝術大師巴勃羅·畢加索逾60件真迹，包括畫作《男子肖像》、《雜技演員》等，以及其他亞洲藝術家繪製的約130件作品，呈現藝術家作為天才、局外人、魔法師及學徒共4個原型。M+藝術總監及總策展人鄭道鍊表示，今次展覽不僅展現畢加索，「更對圍繞畢加索的種種神話提出疑問」，期望觀眾能以新的視角欣賞畢加索及當代藝術作品。

時隔近13年，本港再度迎來大型畢加索展覽。M+及巴黎國立畢加索藝術館共同策劃特別展覽「畢加索——與亞洲對話」，周六將於M+西展廳上演，展期4個月。今次展覽依據藝術家的原型劃分成4個主要展區，歸納畢加索被視為20世紀最具代表性藝術家的原因，以及其藝術生涯與生平為何仍影響當代藝術家以至普羅大眾。

30亞洲藝術家 作品對話

展覽另展出約30名亞洲藝術家約130件作品，讓畢加索與不同世代的亞洲藝術家對話。鄭道煉稱，有些作品明確表達對畢加索的敬仰或致敬，惟畢加索所處時代與今天不同，社會、藝術角色的理解，乃至性別觀念都已改變，因此能從部分作品看到一些與畢加索的間接對話，而這些對話具評論性，甚至帶點幽默，亦可能蘊含微妙的批判（a subtle critique）。

其中，「第二原型：局外人」展出多幅畢加索筆下女性畫作，據M+介紹，畢加索的畫作掩蔽了筆下女性的成就，冀參觀者欣賞這些經典之作時，「思考一下這些女性所作的犧牲，及她們和畢加索之間失衡的權力和性別關係」。該展區亦展示畢加索創立立體主義後的作品，包括《雜技演員》、《聖心教堂》。

「天才」展區重點展品馬頭草圖

至於首個展區「第一原型：天才」則呈現藝術家天賦異稟的一面，重點展品包括畢加索在1937年為《格爾尼卡》而作的馬頭草圖。《格爾尼卡》描繪了當年畢加索所在的西班牙城鎮格爾尼卡，經受炮彈轟炸後景象，抒發對戰爭的痛恨。其餘兩個主要展區則分別展示畢加索創出的非畫作類作品如《山羊頭顱、瓶子和蠟燭》，以及借鑑歐洲古典名作而創作的《朝鮮大屠殺》等。

互動展區 觀眾可自創作品

展覽另設互動展區「『畢』如畫一畫」，讓參觀者發揮創意，跟隨錄像筆觸繪出自身作品。

上 / 下一篇新聞