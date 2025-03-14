從天才至學徒 M+呈現4種畢加索 特展周六揭幕為期4個月 真迹逾60

時隔近13年，本港再度迎來大型畢加索展覽。M+及巴黎國立畢加索藝術館共同策劃特別展覽「畢加索——與亞洲對話」，周六將於M+西展廳上演，展期4個月。今次展覽依據藝術家的原型劃分成4個主要展區，歸納畢加索被視為20世紀最具代表性藝術家的原因，以及其藝術生涯與生平為何仍影響當代藝術家以至普羅大眾。

30亞洲藝術家 作品對話

展覽另展出約30名亞洲藝術家約130件作品，讓畢加索與不同世代的亞洲藝術家對話。鄭道煉稱，有些作品明確表達對畢加索的敬仰或致敬，惟畢加索所處時代與今天不同，社會、藝術角色的理解，乃至性別觀念都已改變，因此能從部分作品看到一些與畢加索的間接對話，而這些對話具評論性，甚至帶點幽默，亦可能蘊含微妙的批判（a subtle critique）。

其中，「第二原型：局外人」展出多幅畢加索筆下女性畫作，據M+介紹，畢加索的畫作掩蔽了筆下女性的成就，冀參觀者欣賞這些經典之作時，「思考一下這些女性所作的犧牲，及她們和畢加索之間失衡的權力和性別關係」。該展區亦展示畢加索創立立體主義後的作品，包括《雜技演員》、《聖心教堂》。

「天才」展區重點展品馬頭草圖

至於首個展區「第一原型：天才」則呈現藝術家天賦異稟的一面，重點展品包括畢加索在1937年為《格爾尼卡》而作的馬頭草圖。《格爾尼卡》描繪了當年畢加索所在的西班牙城鎮格爾尼卡，經受炮彈轟炸後景象，抒發對戰爭的痛恨。其餘兩個主要展區則分別展示畢加索創出的非畫作類作品如《山羊頭顱、瓶子和蠟燭》，以及借鑑歐洲古典名作而創作的《朝鮮大屠殺》等。

互動展區 觀眾可自創作品

展覽另設互動展區「『畢』如畫一畫」，讓參觀者發揮創意，跟隨錄像筆觸繪出自身作品。