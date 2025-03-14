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25社工釘牌 9涉反修例案

【明報專訊】社工註冊局去年7月改組至今，有25名社工註冊被永遠或有期限註銷。翻查資料，當中至少9人曾涉反修例運動案件被法庭裁定罪成。至於社工陳虹秀暴動案重審被裁定罪成，註冊局稱仍待法院判刑，現階段未審議其續期申請。

3人永遠註銷 陳虹秀續期待議

社工註冊局昨日回覆本報表示，自去年7月《社工註冊條例》修訂至今年3月13日，有25名社工的註冊被永遠註銷或有期限註銷，註冊永遠註銷的3人中，兩人涉及《條例》附表三的定罪、一人涉及附表二的定罪。其餘22名社工因涉及可令社工專業的聲譽受損及可判處監禁的定罪，被有期限註銷註冊，相關時間不多於5年。

翻查資料，註冊永遠註銷的其中兩人為施德來和鍾錦麟，在民主派初選案被控串謀顛覆國家政權罪成，分別被判囚6年7個月及6年1個月。至於有期限註銷個案，至少9人曾涉反修例運動被判罪成，停牌介乎半年至5年，其中於反修例運動被裁定阻差辦公罪成的劉家棟停牌年期最長。

暴動案重審的陳虹秀周二被裁定罪成，其社工註冊上月期滿，續期申請尚待審核。註冊局主席許宗盛裁決當日曾稱處理上無甚選擇，局方昨日回覆稱若續期申請涉及檢控中的罪行，需待司法機構判決，方能按條例規定，個別考慮相關申請；就陳的個案，局方仍待法院判刑，現階段未審議續期申請。

相關字詞﹕社工註冊條例 社工 社工註冊局

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