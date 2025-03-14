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港聞

港聞二

古諮會通過 舊贊育醫院主樓上環廣福祠列法定古蹟

【明報專訊】古物諮詢委員會昨日通過，將港島兩棟一級歷史建築——西營盤的舊贊育醫院主樓、上環太平山街的廣福祠——列為法定古蹟，並向發展局提交建議。會上有委員認為，舊贊育醫院主樓列為法定古蹟，加上附近亦有不少歷史建築，可推動成本地深度遊。古諮會昨亦通過4項歷史建築的擬定評級，包括元朗錦田祠塘村25-26號、淺水灣的前淺水灣酒店車庫和職員宿舍，以及皇后大道西153號（見表）。

舊贊育屬首華人婦產醫院

委員：可推本地深度遊

舊贊育醫院於1922年啟用，由華人公立醫局委員會創立，為香港第一間華人婦女產科醫院。醫院1955年遷往醫院道，舊醫院主樓其後改為社區中心，曾名為「贊育服務處」，現名為「西區社區服務中心」。主樓樓高4層並設有地庫，建築採用新古典主義風格，入口門廊兩側各有一對托斯卡納式圓柱，內有螺旋形樓梯連接樓層，於2009年被評為一級歷史建築。

古諮會委員昨均贊成將建築列為法定古蹟，多數委員認為舊贊育醫院主樓附近亦有不少歷史建築，可推動成本地深度遊。委員楊偉誠說，香港缺乏深度旅遊景點，這批歷史建築群以本地深度遊形式足夠逛一天。委員蘇祐安提到，舊贊育醫院主樓附近、屬二級歷史建築的第二街公共浴室將於6月關閉，關注政府有何計劃保育。

廣福祠百年歷史格局罕見

曾收容老人病困者

位於上環太平山街的廣福祠則於1895年建立，又稱「百姓廟」，由商人譚才及13名華人精英倡議建立，供當時在港離世的華人安放神主牌，及後更收容病人、貧困者及孤寡老人，本港歷史未見有現存廟宇具相同功能。廣福祠採「三進兩院一開間」格局，於香港亦屬罕見；主要以青磚和花崗石建成，牆基和門框主要以花崗石建造。

委員同樣支持廣福祠列法定古蹟，有委員希望古蹟辦投放更多資源，例如加設三進兩院式設計的相片等，重現建築今昔。委員張瑞威形容廣福祠是所有香港史研究的開端，非常有價值。

前淺水灣酒店車庫擬評三級

另外，本報早前曾對淺水灣道60號前淺水灣酒店車庫的歷史做考證及報道。古諮會昨亦通過，將該車庫和旁邊的前職員宿舍評定為三級歷史建築。會上部分委員認為前車庫有歷史價值，且建築形態得以保留，建議升格為二級；不過大部分委員認為車庫外觀亦有大改動，部分窗戶位置改裝為門，外牆保留範圍不足以升格。另有委員認為擬定評級應有一致性，尊重專家小組建議，應保持擬定為三級。

古蹟辦在會上解釋，雖然車庫外貌得以保存，但當中曾有不少改動，提及原裝車庫每層可容納40輛車，車位間隔亦因車庫作辦公室等用途已被拆除，而且出入口位置和外牆一些仿木裝飾亦有改動，故將車庫評定為三級。

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